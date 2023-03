ÚVZ: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku stúpla

Bratislava 20. marca (TASR) - Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) v 11. kalendárnom týždni stúpla o päť percent. Nárast o 15,7 percenta zaznamenala aj chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia (CHPO). Naopak, prípady ochorenia COVID-19 klesli. TASR o tom informoval Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.



Epidemiológovia počas týždňa zaznamenali 47.507 prípadov ARO. Najvyššiu chorobnosť zaznamenali v Bratislavskom kraji, najnižšiu v Trenčianskom kraji. Ochorenia sa vyskytli najčastejšie vo vekovej skupine detí do piatich rokov. "Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1356 osôb," priblížil úrad.



Ako chrípku a CHPO nahlásili 5367 ochorení, čo predstavuje 11,3 percenta z celkového počtu hlásených ARO. Najvyššia chorobnosť bola v Nitrianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine do piatich rokov.



ÚVZ tiež informoval, že v 35 výchovno-vzdelávacích zariadeniach bolo hlásené prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu. Išlo o 21 materských škôl a 14 základných škôl.



Hlásený bol aj jeden prípad ťažkého akútneho respiračného ochorenia (SARI) z Trnavského kraja. Od začiatku chrípkovej sezóny bolo hlásených celkovo 121 takýchto prípadov, sedem sa skončilo úmrtím.



V 11. týždni bolo nahlásených aj 508 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19 vyšetrených metódou RT-PCR. Je to o 29,1 percenta menej než v týždni predtým. Antigénovými testami zachytili 657 pozitívnych vzoriek, aj tam ide o pokles o 35 percent.



Z celkového počtu hlásených prípadov ochorenia bola v marci najvyššia chorobnosť vo vekovej skupine 65-ročných a starších osôb. Hospitalizovaných je 470 pacientov. Najviac prípadov od začiatku roka 2023 bolo zaznamenaných v Bratislavskom kraji, najmenej v Žilinskom kraji.