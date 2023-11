ÚVZ: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia stúpla

Bratislava 13. novembra (TASR) - Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) v 45. kalendárnom týždni stúpla o 9,1 percenta. Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia (CHPO) sa znížila, a to o 3,9 percenta. TASR o tom informovali zo sekcie epidemiológie a pripravenosti na pandémie Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.



Epidemiológovia počas týždňa zaznamenali 42.048 prípadov ARO. Najvyššiu chorobnosť zaznamenali v Trnavskom kraji, najnižšiu v Trenčianskom kraji. Ochorenia sa vyskytli najčastejšie vo vekovej skupine detí do piatich rokov. "Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1121 osôb, čo predstavuje 2,7 percenta zo všetkých ARO," priblížil úrad.



Ako chrípku a CHPO v 45. týždni nahlásili 3651 ochorení, čo predstavuje 8,6 percenta z celkového počtu ARO. Najvyššia chorobnosť bola v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine do piatich rokov.



V spomínanom období nahlásilo sedem výchovno-vzdelávacích zariadení prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu. Išlo o päť materských škôl a dve základné školy. Zákaz návštev v súvislosti so zvýšeným výskytom ARO a CHPO platil v 45. kalendárnom týždni v dvoch zdravotníckych zariadeniach, išlo o nemocnice s poliklinikou v Rimavskej Sobote a v Revúcej.