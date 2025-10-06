Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia aj chrípku stúpla

Epidemiológovia počas týždňa zaznamenali 43.742 akútnych respiračných ochorení.

Autor TASR
Bratislava 6. októbra (TASR) - Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) v 40. kalendárnom týždni tohto roka v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 9,6 percenta. Vzrástla aj chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia (CHPO), a to o 24,7 percenta. TASR o tom informovali z odboru komunikácie Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

Epidemiológovia počas týždňa zaznamenali 43.742 akútnych respiračných ochorení. Najvyššiu chorobnosť zaznamenali v Prešovskom kraji, najnižšiu v Trenčianskom kraji. Najvyššia chorobnosť bola vo vekovej skupine detí do piatich rokov.

Ako chrípku a CHPO v 40. kalendárnom týždni nahlásili 4872 ochorení, čo predstavuje 11,1 percenta z celkového počtu hlásených ARO. Najvyššiu chorobnosť zaznamenali v Nitrianskom kraji, najnižšiu v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola u detí do piatich rokov.

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu hlásili v 40. kalendárnom týždni z desiatich výchovno-vzdelávacích zariadení. Išlo o päť materských škôl, štyri základné školy a jednu strednú školu.
