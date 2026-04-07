Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia na Slovensku klesla
Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť bola takisto u detí do piatich rokov.
Autor TASR
Bratislava 7. apríla (TASR) - Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) v 14. kalendárnom týždni oproti predchádzajúcemu týždňu na Slovensku klesla o vyše 20 percent. O asi 33 percent pritom klesla chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia (CHPO). TASR o tom informovali z odboru komunikácie Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.
Epidemiológovia počas uplynulého týždňa zaznamenali celkovo 28.424 prípadov ARO. Najvyššiu chorobnosť mali v Nitrianskom kraji, najnižšiu v Banskobystrickom kraji. Najvyššia chorobnosť bola vo vekovej skupine detí do piatich rokov.
Ako chrípku a CHPO v 14. kalendárnom týždni nahlásili 2506 prípadov, čo predstavuje 8,8 percenta z celkového počtu hlásených ARO. Najvyššiu chorobnosť zaznamenali v Trnavskom kraji, najnižšiu v Žilinskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť bola takisto u detí do piatich rokov.
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu hlásili v prechádzajúcom kalendárnom týždni v 19 výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Išlo o 15 materských škôl a štyri základné školy.
V uplynulom týždni pribudlo 23 nových prípadov ochorenia COVID-19. Vyskytli sa vo všetkých krajoch okrem Bratislavského, s najvyššou chorobnosťou v Banskobystrickom kraji.
