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Chorobnosť na respiračné ochorenia vzrástla o 4,5 percenta
Najvyššia chorobnosť bola vo vekovej skupine detí do piatich rokov.
Autor TASR
Bratislava 23. novembra (TASR) - Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) v 47. kalendárnom týždni tohto roka oproti predchádzajúcemu týždňu vzrástla o 4,5 percenta. Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia (CHPO) stúpla o 5,6 percenta. TASR o tom informovali z odboru komunikácie Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.
Epidemiológovia počas uplynulého týždňa zaznamenali celkovo 45.085 prípadov ARO. Najvyššiu chorobnosť evidovali v Prešovskom, najnižšiu v Banskobystrickom kraji. Najvyššia chorobnosť bola vo vekovej skupine detí do piatich rokov.
Ako chrípku a CHPO nahlásili v 47. týždni 4450 ochorení, čo predstavuje 9,9 percenta z celkového počtu hlásených ARO. Najvyššiu chorobnosť zaznamenali v Trnavskom, najnižšiu v Košickom kraji. Najvyššia chorobnosť bola vo vekovej skupine detí do piatich rokov.
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu hlásili v uplynulom kalendárnom týždni v 30 výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Išlo o 23 materských škôl a sedem základných škôl.
Z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie naďalej platí zákaz návštev na internej klinike, na chirurgickej klinike, na klinike plastickej chirurgie a na oddelení pneumológie a ftizeológie vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici, na všetkých oddeleniach Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, v celom zariadení Kardiocentra Nitra a na všetkých oddeleniach Nemocnice s poliklinikou v Novom Meste nad Váhom.
Epidemiológovia počas uplynulého týždňa zaznamenali celkovo 45.085 prípadov ARO. Najvyššiu chorobnosť evidovali v Prešovskom, najnižšiu v Banskobystrickom kraji. Najvyššia chorobnosť bola vo vekovej skupine detí do piatich rokov.
Ako chrípku a CHPO nahlásili v 47. týždni 4450 ochorení, čo predstavuje 9,9 percenta z celkového počtu hlásených ARO. Najvyššiu chorobnosť zaznamenali v Trnavskom, najnižšiu v Košickom kraji. Najvyššia chorobnosť bola vo vekovej skupine detí do piatich rokov.
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu hlásili v uplynulom kalendárnom týždni v 30 výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Išlo o 23 materských škôl a sedem základných škôl.
Z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie naďalej platí zákaz návštev na internej klinike, na chirurgickej klinike, na klinike plastickej chirurgie a na oddelení pneumológie a ftizeológie vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici, na všetkých oddeleniach Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, v celom zariadení Kardiocentra Nitra a na všetkých oddeleniach Nemocnice s poliklinikou v Novom Meste nad Váhom.