Hygienici: Degustácie vín sú vo väčšine okresov povolené

Bratislava 26. mája (TASR) - Degustácie vín sú povolené v ružových, oranžových, žltých a zelených okresoch COVID automatu. V závislosti od farby sa však odlišujú kapacitné obmedzenia či možnosť organizácie v interiéroch. Potrebné je tiež preukazovať sa negatívnym výsledkom PCR alebo LAMP testu nie starším ako 72 hodín alebo antigénového testu nie starším ako 24 hodín. TASR o tom informovala hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Daša Račková.



V ružových okresoch, teda v prvom stupni varovania, je kapacita obmedzená na 50 osôb v exteriéri, interiéry sú zavreté. V oranžových okresoch, teda v druhom stupni ostražitosti, sa môže na degustácii zúčastniť v interiéri do 50 osôb a v exteriéri do 100 osôb. V žltej fáze, v prvom stupni ostražitosti, je v interiéri už povolených do 100 osôb a v exteriéri do 250 ľudí.



V červených a bordových okresoch, teda v druhom a treťom stupni varovania, sú degustácie zakázané.



Hovorkyňa zároveň pripomenula, že v interiéroch okresov v ružovej farbe platí zákaz konzumácie. V oranžovej farbe môžu byť pri stole najviac štyri osoby, v žltej šesť osôb alebo členovia jednej domácnosti.



Pravidlá degustácií upravujú vyhlášky ÚVZ týkajúce sa hromadných podujatí a činnosti prevádzok.