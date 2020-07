ÚVZ: Dezinsekciu môže vykonávať len odborník po dostatočnej príprave

Bratislava 18. júla (TASR) – Dezinsekcii v prípade premnoženia komárov či iného hmyzu musí predchádzať terénny prieskum územia a jeho podrobné zdokumentovanie. Dezinsekciu môže vykonať len oprávnená osoba registrovanými prípravkami, spoľahlivou aplikačnou technikou a odborne spôsobilým personálom. Upozorňuje na to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR na svojej webovej stránke.



„V prípade použitia tradičných insekticídov na chemickej báze treba uprednostňovať pozemnú aplikačnú formu pred leteckou. Letecká aplikácia chemických insekticídov sa môže použiť len vo výnimočných prípadoch a so súhlasom orgánu starostlivosti o životné prostredie,“ spresnil úrad. Pri dezinsekcii nesmú byť zasiahnuté korytá riek, rybníky, rekreačné vodné plochy a nádrže ani zdroje pitnej vody a ich ochranné pásma. Taktiež ani osídlené oblasti, teda mestá a obce, chatové osady, oblasti chránených mokradí, iné chránené oblasti, miesta chovu včiel a podobne.



„O termíne a čase vykonania leteckej aplikácie treba informovať obyvateľov dotknutých lokalít vrátane rybárskych a včelárskych združení, vyzvať ľudí, aby sa počas vykonávania postreku nezdržiavali vonku a zabránili vniknutiu postrekových látok do vnútra uzatvorením okien,“ uvádza ÚVZ SR. Aby bola dezinsekcia účinná, treba ju správne načasovať, pričom je vhodné vychádzať z pozorovaní a odporúčaní odborníkov – entomológov.



Aktuálne regionálne úrady verejného zdravotníctva vo viacerých častiach Slovenska evidujú zvýšený či kalamitný výskyt komárov. Problém má sezónny charakter, môže sa vyskytovať od apríla (zriedka od marca) do konca septembra. Koncom leta a začiatkom jesene počet komárov postupne klesá a príchod chladných dní zdecimuje populáciu komárov spôsobujúcich kalamitu.