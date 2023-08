Odborníci: Dlhšie trvanie smogu môže nepriaznivo vplývať aj na deti

Bratislava 23. augusta (TASR) - Dlhšie trvanie smogu môže mať nepriaznivé účinky na zdravie citlivých skupín ľudí. Ide napríklad o deti, tehotné ženy, osoby s chronickým ochorením dýchacieho systému či s oslabenou imunitou. Upozornil na to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v súvislosti s vyhlásením smogovej situácie v okresoch Bratislava a Pezinok. Počas jej trvania odporúča obmedziť pobyt vonku či menej vetrať.



"Ak patríte do citlivej skupiny obyvateľov, odporúčame skrátiť čas pobytu vonku. Vonku nešportujte ani nevykonávajte ťažšiu fyzickú prácu, pretože v týchto prípadoch človek dýcha intenzívnejšie a vdýchne väčšie množstvo znečisteného vzduchu," odporučila vedúca odboru hygieny životného prostredia úradu Milada Eštóková.



ÚVZ zároveň radí skrátiť dobu vetrania obytných miestností. Ľudia by sa tiež mali vyhnúť domácim prácam a aktivitám, ktoré zvyšujú potrebu vetrania v byte. Ide napríklad o práce s použitím farieb, lakov a lepidiel, brúsenie či fajčenie.



Najvyššie hodnoty znečisťujúcich látok bývajú podľa ÚVZ v ranných hodinách a večer po západe slnka. "Pre pobyt vonku zvoľte najpriaznivejší časový úsek dňa. Najlepšie podmienky pre pobyt vonku aj vetranie sú teda v skorých popoludňajších hodinách," odporúča úrad.



Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) v utorok (22. 8.) vydal upozornenie na smogovú situáciu pre prízemný ozón v okresoch Bratislava a Pezinok. "Vzhľadom na charakter počasia sa predpokladá pretrvávanie koncentrácií prízemného ozónu, ktoré prekračujú informačný prah pre ozón na západe Slovenska," uviedol ústav.