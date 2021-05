ÚVZ: Do autobusu je možné ísť s rúškom len v niektorých okresoch

Bratislava 26. mája (TASR) - V súčasnosti je väčšina okresov zaradená do ružovej a horšej farby podľa COVID automatu, kde je povinné nosiť respirátor v interiéri verejných budov, vrátane verejnej hromadnej dopravy. Respirátor je však možné nahradiť rúškom v zelených, žltých, oranžových okresoch. Pripomenula to hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva SR Daša Račková.



"Cestujúcim vo vlakoch a autobusoch, ktoré prechádzajú z lepších (zelená, žltá, oranžová farba) cez horšie okresy (ružová farba a horšie farby), dôrazne odporúčame v záujme ochrany ich zdravia mať na tvári nasadený respirátor počas celej dĺžky cesty," uviedla Račková.



Spresnila, že v týchto dopravných prostriedkoch je veľký pohyb cudzích osôb, ktorých zdravotný stav je neznámy.



"Zároveň si pri dlhej ceste cestujúci dočasne zložia ochranné pomôcky, aby sa najedli alebo napili. Najmä v prípadoch, kedy do prostriedku verejnej dopravy pristupujú aj obyvatelia z okresov s relatívne vysokým výskytom prípadov COVID-19, je v prvom rade vo vašom záujme naďalej efektívne znižovať riziko infekcie," vysvetlila Račková.



ÚVZ naďalej cestujúcim odporúča vo verejnej hromadnej doprave dotýkať sa povrchov vo vnútri vozidiel čo najmenej a usádzať sa čo najďalej od iných pasažierov. "Rovnako nie je vhodné rozprávať sa so spolucestujúcimi, ktorí s vami nežijú v spoločnej domácnosti," zdôraznila Račková.



Najmä na kratších vzdialenostiach ÚVZ odporúča nejesť a nepiť. "V prípade dlhších ciest si pred občerstvením vydezinfikujte ruky. Respirátor si nasaďte ihneď po tom, ako dojete či dopijete," dodala Račková. Dezinfekcia rúk sa odporúča aj po vystúpení z dopravného prostriedku.