ÚVZ: Doba trvania úzkeho kontaktu sa znížila z 15 minút na päť

Bratislava 25. januára (TASR) - Od utorka sa mení definícia úzkeho kontaktu s pozitívnym na ochorenie COVID-19. Po novom pôjde o úzky kontakt aj v prípade, ak je človek s pozitívnym bez respirátora v interiéri dlhšie ako päť minút. Pôvodný limit bol 15 minút. Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.



Úzky kontakt je podľa vyhlášky kontakt človeka s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, ak pri tomto kontakte nemali respirátor a osoby boli v priamom fyzickom kontakte. O úzky kontakt ide aj v prípade, ak osoby boli od seba vo vzdialenosti menšej ako dva metre dlhšie ako päť minút, alebo ak osoby boli v interiérovom alebo inak uzatvorenom priestore dlhšie ako päť minút.



Za úzky kontakt sa považuje aj situácia, ak osoby bez respirátora cestovali spoločne dopravným prostriedkom dlhšie ako päť minút.



"Obdobie úzkeho kontaktu sa počíta dva dni pred odberom pozitívnej vzorky alebo od objavenia sa príznakov u pozitívnej osoby, ktorá je blízkym kontaktom," dodala vyhláška.



Domáca izolácia pozitívnej osoby na nový koronavírus sa skrátila na päť dní. Týkať sa to všetkých pozitívnych bez ohľadu na očkovanie či prekonanie ochorenia. Skrátenie sa týka aj karantény po úzkom kontakte s pozitívnym. Vyplýva to z vyhlášky ÚVZ SR, ktorá nadobúda účinnosť od utorka.