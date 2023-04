ÚVZ: Dôkladná hygiena rúk je pilierom prevencie infekčných ochorení

Bratislava 10. apríla (TASR) - Správna a dôkladná hygiena rúk je pilierom prevencie infekčných ochorení. Pôvodcovia chorôb sa môžu nachádzať na bežne používaných predmetoch, akými sú držadlá vo verejnej hromadnej doprave či nákupných košíkoch, tlačidlá zvončekov a výťahov či vodovodné batérie. Pripomenul to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR na sociálnej sieti.



"Na to, aby ste si dôkladne umyli ruky, nestačí len opláchnuť si ich teplou vodou, to je iba začiatok. Po opláchnutí si ruky poriadne namydlite - očiste rúk venujte vždy minimálne 40 sekúnd až minútu. Napeneným mydlom si umyte dlane, chrbát rúk, miesta medzi prstami i pod nechtami. Až potom si ruky opláchnite a dôkladne utrite jednorazovou utierkou alebo čistým uterákom," upozornil.



ÚVZ tiež pripomenul, že ruky sa majú umývať bez prsteňov, hodiniek či náramkov. Apeluje tiež na rodičov, aby dôkladnú a pravidelnú hygienu rúk naučili aj svoje deti. "Dbajte aj na pravidelnú dezinfekciu povrchov pracovných plôch, pomôcok a používaných zariadení doma i na pracovisku," dodal.