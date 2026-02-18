< sekcia Slovensko
NEMÁTE ICH DOMA? Hygienici upozorňujú na nebezpečné výrobky
Autor TASR
Bratislava 18. februára (TASR) - Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR dostal cez systém rýchleho varovania pre potraviny a krmivá RASFF doplnenie Nemecka k varovnému oznámeniu Írska. Ide o varovanie na cereulid vo výrobkoch počiatočnej dojčenskej výživy od výrobcu Nutricia Infant Nutrition Ireland Ltd. (Danone). TASR o tom informoval odbor komunikácie ÚVZ. Úrad neodporúča ďalej používať uvedené šarže výrobku Aptamil Pronutra Pre na prípravu stravy pre dojčatá.
Nemecký predajca Müller Handels GmbH & Co. KG dodal na Slovensko aj výrobky Aptamil Pronutra Pre, 6 x 400 g, DMT (šarža): 2026.07.14, Aptamil Pronutra Pre, 6 x 400 g, DMT (šarža): 2026.10.08, ďalej Aptamil Pronutra Pre, 6 x 400 g, DMT (šarža): 2026.11.28, Aptamil Pronutra Pre, 4 x 700 g, DMT (šarža): 2026.09.17 a výrobok Aptamil Pronutra Pre, 4 x 700 g, DMT (šarža): 2026.11.12.
Príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva overujú stiahnutie uvedených výrobkov z trhu SR. Zákazníci majú možnosť vrátiť tieto potraviny u predajcu, kde ich zakúpili.
Kontaminácia potraviny cereulidom (toxín produkovaný baktériou Bacillus cereus) môže spôsobiť najmä nechutenstvo, nauzeu, vracanie, malátnosť, ale nie je možné vylúčiť ani závažnejšie vplyvy na zdravie. Podľa Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) sa môžu príznaky objaviť 30 minút až šesť hodín po konzumácii kontaminovanej potraviny. „Podľa ECDC u mladších dojčiat môže cereulid zmeniť rovnováhu solí v organizme a viesť ku komplikáciám, ako je napríklad dehydratácia. Možné negatívne účinky na zdravie závisia od veku dojčaťa, pričom novorodenci a dojčatá mladšie ako šesť mesiacov sú vystavení vyššiemu riziku závažnejších dosahov,“ uviedli hygienici.
