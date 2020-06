Druhá vlna nového koronavírusu môže vzniknúť z importovaných prípadov

Bratislava 23. júna (TASR) - Druhá vlna ochorenia COVID-19 na Slovensku môže vzniknúť najmä pre prípady, ktoré by mohli byť importované z iných krajín. "Odporúčame, aby ľudia zvážili nevyhnutnosť cestovania do zahraničia. V prípade osôb vracajúcich sa zo zahraničia je potrebné riadiť sa aktuálne platnými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR," uvádza hlavný hygienik SR Ján Mikas na webovej stránke ÚVZ SR.



Dôležité je podľa neho dodržať nariadenú domácu izoláciu po návrate z krajín, ktoré nie sú opatrením ÚVZ SR označené ako bezpečné z pohľadu vývoja epidemiologickej situácie.



Epidemiológovia v najbližšom čase plánujú pokračovať v dohľade nad populáciou a cielene testovať indikované osoby, dohľadávať kontakty potvrdených prípadov, tie úzke dávať do izolácie a nariaďovať im klinický odber vzoriek na ochorenie COVID-19. Tieto kroky sú podľa Mikasa veľmi účinné v eliminácii šírenia nového koronavírusu. Jedným z krokov epidemiologického dohľadu je aj záchyt pôvodcu nákazy v životnom prostredí z odpadových vôd, ktoré môžu obsahovať vírusy vylúčené od príznakových aj bezpríznakových osôb. Lekári budú mapovať výskyt vírusov cirkulujúcich v populácii.



V prípade druhej vlny sa ÚVZ bude snažiť riešiť opatrenia na lokálnej úrovni. Medzi opatrenia môžu patriť karanténa, dohľadávanie kontaktov, zatváranie škôl, ak sa v nich potvrdí ochorenie COVID-19 a podobne. Podľa Mikasa v tom prípade budú pokračovať aj sociálne dištančné opatrenia, nosenie rúšok a rukavíc, dezinfekcia rúk a prostredia.



Zvýšený výskyt prípadov ochorenia COVID-19 odborníci očakávajú na jeseň spolu s nárastom akútnych respiračných ochorení a chrípky. "Nevylučujeme, že výskyt ochorení môže nastať aj skôr, keďže už dnes vnímame, že v niektorých krajinách začína chorobnosť na ochorenie COVID-19 narastať," konštatuje hlavný hygienik.