Epidemiológovia odporúčajú zvážiť organizovanie veľkých osláv

Bratislava 14. augusta (TASR) - Epidemiológovia v súvislosti so štvrtkovými (13. 8.) 62 potvrdenými prípadmi nákazy novým koronavírusom ľuďom odporúčajú zvážiť organizovanie veľkých rodinných osláv a návštev, na ktorých sa zíde väčší počet ľudí aj z rôznych oblastí Slovenska alebo zo zahraničia.



"Upozorňujeme, že tieto príležitosti predstavujú vhodné podmienky na šírenie nového koronavírusu – nakazení môžu byť bez príznakov ochorenia, ale infekční, ľudia sú v blízkom kontakte, často aj v uzavretých priestoroch s nedostatočným vetraním," uviedol Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR na sociálnej sieti. Epidemiológovia pripomínajú, že súčasný výskyt ochorenia COVID-19 si vyžaduje dôsledné dodržiavanie nariadených a odporúčaných opatrení ÚVZ SR a príslušných regionálnych úradov verejného zdravotníctva a prijímanie vybraných opatrení na lokálnej úrovni. Ich rešpektovanie má prispieť k zamedzeniu šírenia COVID-19 na Slovensku.



V aktuálnej situácii epidemiológovia odporúčajú aj zvážiť nevyhnutnosť cestovania do zahraničia a pripomínajú povinnosť sa pri návrate z tzv. rizikovej krajiny hlásiť telefonicky alebo elektronicky na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva v SR. Možno sa prihlásiť napríklad vyplnením formuláru na stránke korona.gov.sk.



Ak sa u osôb po návrate zo zahraničia, bez ohľadu na to, z ktorej krajiny prišli, prejavia príznaky respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a oboznámiť ho s cestovateľskou anamnézou. Lekár následne určí ďalší postup diagnostiky a liečby. To isté platí aj pre osoby, u ktorých sa objavia príznaky respiračného ochorenia a vedia, že boli v kontakte s osobou, ktorá prišla zo zahraničia.



Výskyt ochorenia monitorujú regionálne úrady verejného zdravotníctva v súčinnosti so samosprávami či dotknutými inštitúciami a prijímajú protiepidemické opatrenia. "Naďalej pokračujú v aktívnom dohľadávaní kontaktov potvrdených prípadov ochorenia COVID-19, čo znamená, že počet potvrdených prípadov môže narásť," uviedol ÚVZ SR.



Najviac pozitívne testovaných vo štvrtok (13. 8.) zaznamenali v okresoch Trenčín (11), Nové Mesto nad Váhom (11) a v bratislavských okresoch (10).



ÚVZ SR uviedol, že v územnej pôsobnosti Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, ktorá zahŕňa okresy Trenčín a Nové Mesto nad Váhom, ide zväčša o výskyt ochorení v súvislosti s dvoma rodinnými oslavami, pričom niektoré osoby sa zúčastnili na oboch udalostiach. Epidemiológovia zabezpečujú všetky potrebné protiepidemické opatrenia, pokračujú v epidemiologickom vyšetrovaní, úzkym kontaktom nariaďujú izoláciu a testovanie na ochorenie COVID-19. V prípade Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bratislave sa aktuálne vykonáva epidemiologické vyšetrovanie.



Štyri potvrdené prípady sa vyskytli v Dunajskej Strede. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Dunajskej Strede zaznamenal importy ochorenia zo zahraničia. Ide o členov spoločnej domácnosti, ktorí sú v izolácii. Rovnako aj v územnej pôsobnosti Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Nitre, kde sa potvrdili tri prípady ochorení, ide zväčša o importy zo zahraničia. Jeden prípad je úzky kontakt už potvrdeného prípadu ochorenia COVID-19. Tri nové potvrdené prípady ochorenia COVID-19 v územnej pôsobnosti Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trnave sú v epidemiologickej súvislosti s pozitívnou osobou v okrese Vranov nad Topľou. V okrese Vranov nad Topľou pribudli tri nové prípady ochorenia COVID-19, ktoré sú v epidemiologickej súvislosti s doteraz potvrdenými prípadmi. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach eviduje sporadické prípady ochorenia COVID-19, epidemiologické vyšetrovanie stále pokračuje.