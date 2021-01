Fajčenie má na Slovensku klesajúci trend

Bratislava 19. januára (TASR) – Fajčenie má na Slovensku dlhodobo klesajúci trend. Pred desiatimi rokmi fajčilo na Slovensku okolo 40 percent populácie, v roku 2019 to bolo 18,5 percenta. TASR o tom informovala Daša Račková, hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva SR.



Od roku 2013 stúpa tiež v krajine podiel nefajčiarov. V roku 2013 bolo 66,3 percenta nefajčiarov, zatiaľ čo v roku 2019 to bolo až 70,7 percenta nefajčiarov.



Klesajúca miera užívania tabaku súvisí hlavne so zvýšeným povedomím o negatívnych účinkoch fajčenia. Pod pokles sa podpísalo podľa Račkovej aj zavedenie prísnejších vnútroštátnych predpisov o kontrole tabaku.



V priebehu rokov 2013, 2016, 2019 zaznamenal ÚVZ aj zmeny v pomere fajčiarov podľa pohlavia. Vyšší podiel denných fajčiarov bol na Slovensku pozorovaný u mužov ako u žien (21,9 percenta oproti 15,2 percenta).



Pozitívnou správou je aj klesajúci počet ľudí, ktorým stačí menej ako desať kusov cigariet denne. Podiel respondentov klesol zo 63,5 percenta v roku 2013 na 56,7 percenta v roku 2019. Zároveň klesá aj počet ľudí, ktorí vyfajčia viac ako 20 kusov cigariet denne, v roku 2019 ich bolo 2,9 percenta.



Račková pripomína, že už roky je známa súvislosť fajčenia vo vzťahu k škodlivým účinkom na zdravie. „Vo vekovej skupine 19-65 rokov je podiel osôb s vysokým krvným tlakom najvyšší u bývalých fajčiarov (24,4 percenta), podobne ako podiel osôb s ischemickou chorobou srdca je najvyšší u bývalých fajčiarov (4,9 percenta)" spresnila hovorkyňa.



Fajčenie a iné formy konzumácie tabaku sa na celom svete považujú za jednu z hlavných príčin chorobnosti a predčasnej úmrtnosti. V dôsledku užívania tabaku na svete zomrie každý rok viac ako osem miliónov ľudí. Tabakový dym prispieva k vzniku srdcových chorôb, rakovine a rôznym iným typom chorôb. Každoročne spôsobuje približne ďalších 1,2 milióna úmrtí druhotne u pasívnych fajčiarov.