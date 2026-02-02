< sekcia Slovensko
ÚVZ: Firma Danone uviedla,že výrobky značky Aptamil v SR nedistribuuje
Autor TASR
Bratislava 2. februára (TASR) - Spoločnosť Danone výrobky značky Aptamil v SR nedistribuuje. Informoval o tom Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) v súvislosti s dojčenskou výživou, ktorá bola kontaminovaná cereulidom. Ide o výrobky Aptamil Pronutra Pre, značka Aptamil, vyrobené pre spoločnosť Danone. Hygienici naďalej neodporúčajú používať šarže výrobku na prípravu stravy pre dojčatá.
Spoločnosť Danone vo svojom vyjadrení z 2. februára pre príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uviedla, že výrobky značky Aptamil v SR nedistribuuje. „Všetky tri výrobky boli vyrobené s použitím základného prášku z Írska kontaminovaného cereulidom uvedeného v oznámení RASFF 2026.0598, na základe čoho spoločnosť Danone Deutschland GmbH začala dňa 24. januára preventívne sťahovať vyššie uvedené tri výrobky z trhu,“ uviedol ÚVZ.
Ide o výrobky Aptamil Pronutra Pre, značka Aptamil výrobné číslo 172911, DMT 10. novembra 2026, 800 gramov, ďalej výrobné číslo 191245, DMT 19. novembra 2026, 1,2 kilogramu a výrobné číslo 199960, DMT 20. apríla 2027, 800 gramov.
Hygienici upozornili, že kontaminácia potraviny cereulidom (toxín produkovaný baktériou Bacillus cereus) môže spôsobiť najmä nechutenstvo, nauzeu, vracanie, malátnosť, ale nie je možné vylúčiť aj závažnejšie dosahy na zdravie. „Príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva overujú stiahnutie výrobkov z trhu SR. Zákazníci majú možnosť vrátiť potravinu u predajcu, kde ju zakúpili,“ pripomenuli.
