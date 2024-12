Úrad verejného zdravotníctva: Hojnosť nemá byť na úkor zdravia

Bratislava 23. decembra (TASR) - K sviatočnému stolu síce obvykle patrí hojnosť, no nemala by byť na úkor zdravia. Počas sviatkov je namiesto ťažkých krémových zákuskov vhodné uprednostniť zdravšie druhy, napríklad ovocné či tvarohové. Jeden z plánovaných vianočných koláčov je možné nahradiť napríklad ovocným šalátom. Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR o tom informoval na svojom webe.



"Čím menej druhov vianočných sladkostí a koláčov napečiete a nakúpite, tým menej pokušení na vás bude číhať," odporučil ÚVZ. Poradil tiež, že tradičné sladké recepty je možné pripraviť aj výmenou určitých surovín za zdravšie alternatívy. Namiesto bielej múky skúsiť použiť špaldovú, pohánkovú alebo celozrnnú pšeničnú.



Úrad taktiež odporučil nahradiť cukor medom a koláče osladiť prirodzene usušeným ovocím. "Ak sú v recepte suroviny, ktoré už v sebe obsahujú cukor (napríklad piškóty, jablká alebo čokoládovú polevu), znížte množstvo pridaného cukru v recepte," doplnil. Sladký koláč neodporúča zapíjať sladeným nápojom, ale zvoliť radšej nesladenú kávu a čaj.



Pri varení radí ÚVZ nahrádzať soľ bylinkami, sušenou zeleninou alebo koreninami. Majonézu v receptoch odporúča nahradiť bielym jogurtom. Do cesta je vhodné pridať surové, nie opražené orechy a semienka. "Znížite tak tvorbu akrylamidu, chemickej látky, ktorá sa tvorí najmä v potravinách s obsahom škrobu pri vyšších teplotách pečenia," vysvetlili odborníci.



Ďalej upozornili, že konzumácia koláča neskoro večer nie je vhodná. "Dajte si ho radšej cez deň, keď ho ešte máte šancu spáliť fyzickou aktivitou," poznamenali. Hodina pohybu denne podľa nich pomôže tráveniu a zlepší náladu.