ODBORNÍCI: Horúčavy prinášajú riziká, možno ich eliminovať prevenciou

Bratislava 24. júla (TASR) - Vysoké vonkajšie teploty počas leta prinášajú viaceré zdravotné riziká. Ide napríklad o prehriatie organizmu, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť či zvracanie. Následky horúčav možno dodržiavaním základných pravidiel prevencie vo veľkej miere eliminovať. Vyplýva to z odporúčaní odborníkov Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.



Dôležité je dodržiavať počas horúčav pravidelný pitný režim. Ľudia by podľa slov odborníkov mali piť priebežne - v menších dávkach, častejšie a ešte pred pocitom smädu. "Základom pitného režimu je čistá pitná voda. Sladené nápoje treba obmedzovať pre nadbytok cukru, energie a kofeínu. Ideálna je preto obyčajná voda doplnená o minerálne vody," ozrejmili.



Obozretný treba byť aj pri stravovaní a výbere potravín. V letných mesiacoch by mala byť strava ľahko stráviteľná s nižšou energetickou hodnotou, no musí poskytovať dostatok živín. "Je lepšie nahradiť ťažké a výdatné jedlá väčším množstvom ovocia a zeleniny," priblížil vedúci odboru hygieny výživy bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov ÚVZ SR Marek Slávik. V lete treba obzvlášť dbať aj na opatrnosť pri skladovaní a príprave potravín. "Vyhýbajte sa ľahko kaziacim sa potravinám, ktoré môžu byť zdrojom infekcie," doplnil Slávik.



V horúčavách je rovnako dôležité nepodceňovať riziko úpalu a úžehu. Odborníci preto na ľudí apelujú, aby sa v exteriéri chránili vhodnou pokrývkou hlavy, slnečnými okuliarmi a ochranným krémom s vysokým ochranným faktorom proti UV žiareniu. "Deti mladšie ako jeden rok by sa vôbec nemali vystavovať slnečnému žiareniu a pobyt vonku treba obmedziť na skoré ranné a podvečerné hodiny," povedala zástupkyňa hlavného hygienika SR so zameraním na deti a mládež Jana Hamade.



Teplota na západnom Slovensku môže v pondelok dosiahnuť 35 stupňov Celzia, na strednom a južnom zase 33 až 34 stupňov Celzia. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto pre viaceré okresy vydal výstrahu prvého a druhého stupňa pred vysokými teplotami.