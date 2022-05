TIETO KOZMETICKÉ VÝROBKY NEPOUŽÍVAJTE: Hygienici pred nimi varujú

Hygienici varujú aj pred farbou na vlasy réell'e EXPERT Permanente Coloration z Nemecka (na snímke) v odtieňoch béžová a svetlá popolavá blond. Foto: TASR - ÚVZ SR

Nebezpečným výrobkom je aj farba na obočie Uncut Henna for Brows vyrobená v Indii (na snímke). Foto: TASR - ÚVZ SR

ÚVZ SR upozorňuje aj na vlhčené utierky Conti Flushable Cleansing Wet Wipes (na snímke) a umývacie rukavice na čistenie pokožky Oasis Washmitts a Oasis Washmitts Unperfumed. Foto: TASR - ÚVZ SR

Bratislava 6. mája (TASR) - Na Slovensku sa môžu nachádzať nebezpečné kozmetické výrobky, ktoré do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) nahlásili kontrolné orgány v Nórsku, Nemecku a Írsku. TASR o tom informoval Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.Medzi nahlásenými výrobkami, ktoré môžu ohroziť zdravie, sú čistiace utierky Oasis bedbath, Unperfumed od výrobcu Vernacare Limited zo Spojeného kráľovstva. Výrobok predstavuje mikrobiologické riziko.vysvetľuje úrad.Hygienici varujú aj pred farbou na vlasy réell'e EXPERT Permanente Coloration z Nemecka v odtieňoch béžová a svetlá popolavá blond.zdôvodnili.Nebezpečným výrobkom je aj farba na obočie Uncut Henna for Brows vyrobená v Indii. Produkt obsahuje nadmerné množstvo látky p-phenylenediamine, ktorá môže vyvolať alergickú kontaktnú dermatitídu.V ďalších výrobkoch zistili prítomnosť mikroorganizmu Pseudomonas aeruginosa, ktorý môže spôsobiť infekcie u osôb s oslabeným imunitným systémom. Ide o utierky na čistenie pokožky Conti Wet Wipes Skin Cleansing Wipes, ale aj čiapku so šampónom Oasis Shampoo Cap a Oasis Shampoo Cap Unperfumed. ÚVZ SR upozorňuje aj na vlhčené utierky Conti Flushable Cleansing Wet Wipes a umývacie rukavice na čistenie pokožky Oasis Washmitts a Oasis Washmitts Unperfumed.Varovanie sa týka aj vlhčených utierok na čistenie pokožky Conti Continence Care 3 % Dimethicone Barrier Cloth a Conti Continence Care Skin Cleansing Wipes. Nebezpečnú látku zistili aj vo vlhčených utierkach Conti Wet Wipes Patient Cleansing Wipes.