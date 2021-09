Karanténa pre pozitívne testovaných a ich kontakty sa skracuje

Bratislava 13. septembra (TASR) – Trvanie izolácie osoby pozitívne testovanej na nový koronavírus sa od pondelka skracuje na desať dní, a to v prípade, ak sa u nej neobjavili za posledné tri dni príznaky ochorenia. Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR.



Doba karantény sa skracuje aj ľuďom, ktorí s takouto osobou prišli do kontaktu. Nemôžu mať príznaky ochorenia a na piaty deň musia podstúpiť RT-PCR test s negatívnym výsledkom. V tomto prípade sa im izolácia skončí po uplynutí siedmich dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou. V prípade, že sa nebudú chcieť otestovať, karanténa sa im skončí po uplynutí desiatich dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou.



Desaťdňová lehota sa podľa ÚVZ začína počítať od objavenia sa prvých príznakov. V prípade, že sa nevyskytli, začína sa počítať od dátumu odobratia vzorky. „Ak sa v posledných troch dňoch príznaky objavili, o ukončení izolácie rozhodne všeobecný lekár," uviedol Marek Eliáš z ÚVZ SR.



Doplnil, že v prípade, ak sa u kontaktu objaví aspoň jeden príznak ochorenia, o ukončení karantény taktiež rozhodne všeobecný lekár. Všetky osoby, ktoré boli do pondelka v izolácii alebo v karanténe, ju dokončia podľa pôvodných pravidiel.