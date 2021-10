Kombinovanie rôznych režimov pre jedno hromadné podujatie nie je možné

Bratislava 11. októbra (TASR) – Z dôvodu zhoršujúcej sa pandemickej situácie na Slovensku je zakázané kombinovanie rôznych režimov pre jedno hromadné podujatie. Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR upravujúcej organizáciu hromadných podujatí, ktorá je účinná od pondelka.



Pri vstupe na hromadné podujatie je tak povinné zvoliť si režim, mať o tom na viditeľnom mieste oznámenie a zabezpečiť vstup do priestorov podujatia len účastníkom v zvolenom režime (základ, OTP, kompletne zaočkovaní).



Za kompletne zaočkované osoby sa pre potreby vyhlášky považujú deti do 12 rokov a dvoch mesiacov veku. Lehota bola podľa ÚVZ SR stanovená tak, aby sa osoba vo veku 12 rokov stihla zaočkovať a po očkovaní jej uplynul potrebný čas, pri ktorom je predpoklad, že sa v tele stihne vytvoriť dostatočná hladina ochranných protilátok.