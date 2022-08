ÚVZ: Ľudia s COVID-19 môžu ísť na testovanie i autobusom

Bratislava 13. augusta (TASR) - Pacienti s ochorením COVID-19 môžu v nevyhnutných prípadoch ísť na testovanie aj hromadnou dopravou. Musia však mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu alebo s jeho prekrytím chirurgickým rúškom a dodržiavať hygienu rúk. Pre TASR to ozrejmila hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) Daša Račková.



"V zmysle vyhlášky ÚVZ, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, môže osoba pozitívna na ochorenie opustiť miesto izolácie na nevyhnutný čas spojený s odberom vzorky biologického materiálu," spresnila.



Rezort zdravotníctva pre TASR doplnil, že lekári majú možnosť priamo v ambulancii alebo pri návšteve pacienta odobrať biologickú vzorku na vyšetrenie prítomnosti vírusu SARS-CoV-2, a tak ho včas diagnostikovať. "Je to štandardný odber biologickej vzorky určenej na diagnostiku aj iných ochorení ako COVID-19," podotkol.



Výnimkou z domácej izolácie je tiež nevyhnutné poskytnutie zdravotnej starostlivosti osobe pozitívnej na ochorenie. Pozitívna osoba bez klinických príznakov sa môže zúčastniť aj na pohrebe blízkej osoby. "Na pohrebnom obrade je povinná dodržiavať odstup najmenej dva metre od ostatných účastníkov, horné dýchacie cesty musí mať prekryté respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu alebo s jeho prekrytím chirurgickým rúškom a dodržiavať hygienu rúk," ozrejmil úrad.



Za pozitívnu sa podľa vyhlášky ÚVZ považuje osoba po doručení pozitívneho výsledku RT-PCR, LAMP, antigénového testu či Point of care testu. Rovnako tiež po domácom antigénovom teste. "S výsledkom samotestu oboznámi svojho všeobecného lekára, ktorý ho posúdi a určí ďalší postup," doplnil.



Domáca izolácia trvá podľa neho päť dní od dátumu odobratia vzorky s pozitívnym výsledkom, pokiaľ sa počas posledných 24 hodín u pozitívnej osoby nevyskytli príznaky znemožňujúce pracovnú činnosť.