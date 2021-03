ÚVZ: Mimo hotelovej izby počas služobnej cesty je potrebný respirátor

Bratislava 30. marca (TASR) - Mimo izby, v ktorej je zamestnanec na služobnej ceste ubytovaný, je potrebné mať vždy riadne nasadené rúško alebo respirátor. Ak musí zamestnanec prenocovať v hoteli alebo v ubytovni, je vhodné overiť si, že prevádzkovateľ nevystavuje hostí zbytočnému riziku, dodržiava protiepidemické opatrenia. Pripomenula to Daša Račková, hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.



ÚVZ zdôrazňuje, aby zamestnanci pracovné cesty vykonali iba v prípadoch, keď je ich osobná účasť skutočne nevyhnutná. "Prestávky počas cesty si robte na málo frekventovaných miestach a vyhnite sa kontaktu s inými ľuďmi," dodala Račková.



Dôležité je tiež obmedziť kontakt s plochami, ktorých sa dotýka väčší počet ľudí. Ak ku kontaktu dôjde, je potrebné si čo najskôr umyť alebo vydezinfikovať ruky. "Nevyužívajte doplnkové služby hotelov, pri ktorých môžete prichádzať do kontaktu s ďalšími ľuďmi. V akýchkoľvek spoločných priestoroch hotela trávte iba nevyhnutný čas," uviedla Račková.



Pripomenula, že bežná prevádzka hotelových barov alebo reštaurácií je zakázaná, občerstvenie je potrebné konzumovať na izbe. "Namiesto výťahov radšej choďte po schodoch, respektíve nenastupujte do výťahu s cudzími osobami," spresnila Račková.