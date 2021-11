ÚVZ: Na bohoslužbách platia kapacitné obmedzenia

Bratislava 8. novembra (TASR) – Bohoslužby možno realizovať vo všetkých farbách okresov. V závislosti od farby a zvoleného režimu (základ, OTP, zaočkovaní) však platia kapacitné obmedzenia. Pripomína to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v súvislosti s aktualizáciou mapy okresov podľa COVID automatu.



V oranžových, červených aj bordových okresoch je možné organizovať omše pre zaočkovaných bez kapacitného obmedzenia. V prípade režimu OTP (očkovaní-testovaní-po prekonaní COVID-19) môže byť interiér zaplnený maximálne na 25 percent priestoru, exteriér na 50 percent. V červených okresoch je možná naplnenosť priestoru na 25 percent bez ohľadu na to, či ide o exteriér alebo interiér. Rovnaké pravidlo platí v bordových okresoch s tým, že v priestore môže byť maximálne 50 ľudí.



Ak sa budú bohoslužby konať pre všetkých bez ohľadu na očkovanie či test (režim základ), v oranžových okresoch môže byť v priestore na státie v exteriéri maximálne sto ľudí, v interiéri 50. Priestor na sedenie v exteriéri môže byť zaplnený na polovicu (do 200 osôb), v interiéri na štvrtinu (do 100 osôb). V červených okresoch v základnom režime musí byť na jednu osobu vyhradených 15 štvorcových metrov kapacity priestoru. Rovnaké pravidlo platí aj v bordových okresoch.



V čiernych okresoch platí kapacitné obmedzenie aj pre kompletne zaočkovaných, na bohoslužbách sa môže zúčastniť maximálne 100 osôb. V režime OTP platí pravidlo jednej osoby na 15 štvorcových metrov kapacity priestoru, pre režim základ na 25 štvorcových metrov.



Od pondelka je na Slovensku podľa COVID automatu v čiernej farbe (tretí stupeň ohrozenia) 36 okresov. V druhom stupni ohrozenia, teda v bordovej farbe, je 34 okresov. Červených okresov (prvý stupeň ohrozenia) je sedem. Oranžové okresy (stupeň ostražitosti) sú už len dva.