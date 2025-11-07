Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
NEMÁTE ICH DOMA? Hygienici upozorňujú na nebezpečné výrobky

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Výrobky s touto zložkou nie sú v súlade s európskymi nariadeniami.

Autor TASR
Bratislava 7. novembra (TASR) - Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR upozorňuje na viacero nebezpečných kozmetických výrobkov, ktoré sa vyskytli na slovenskom trhu. Ide najmä o tzv. gél laky na nechty. Ich výskyt zistili na základe štátneho zdravotného dozoru. Oznámili ich do systému Safety Gate - systému Európskej únie na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch. TASR o tom informoval odbor komunikácie ÚVZ SR.

Ide o UV gél na nechty a viaceré UV/LED gél laky značky Ruscona. Na slovenskom trhu takisto našli gél lak na nechty značky Denato a UV/LED gél lak značky Venalisa.

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobkoch nachádza látka Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO), ktorej použitie v kozmetických výrobkoch je od septembra 2025 zakázané. Výrobky s touto zložkou nie sú v súlade s európskymi nariadeniami.
