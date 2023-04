ÚVZ: Na Slovensku sa tento rok zaznamenal jeden prípad horúčky dengue

Bratislava 30. apríla (TASR) - Na Slovensku od roku 2012 potvrdili 31 prípadov horúčky dengue, jeden z nich zaznamenali tento rok. Vo všetkých prípadoch išlo o import zo zahraničia. Pre TASR to uviedla Simona Rapčanová z odboru pripravenosti na biologické hrozby a pandémie Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Ochorenie sa podľa nej bežne vyskytuje v tropických a subtropických oblastiach, no predpovede klimatických zmien naznačujú, že výskyt sa môže posunúť do severnejších zemepisných šírok a do vyšších nadmorských výšok.



"Za posledných 15 rokov bol do Európy zavlečený komár Aedes albopictus (ázijský komár tigrovaný), ktorý sa rozšíril do niekoľkých krajín, čím sa zvýšila možnosť prenosu horúčky dengue v Európe. V oblastiach s miernym podnebím by zmena klímy mohla predĺžiť obdobie prenosu ochorenia. Zvýšenie priemernej teploty by mohlo viesť k sezónnemu prenosu horúčky dengue v južnej Európe," priblížila.



Rapčanová informovala, že tento rok nebol v Európe podľa údajov Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb hlásený žiadny domáci prípad ochorenia. "V roku 2022 boli hlásené prípady horúčky dengue zo Španielska a Francúzska," ozrejmila. Horúčka dengue sa bežne vyskytuje v tropických a subtropických oblastiach, endemická je vo viac ako 100 krajinách Afriky, Ameriky, južnej a juhovýchodnej Ázie a západného Tichomoria.



Horúčka dengue prebieha vo väčšine podľa odborníčky asymptomaticky alebo má len mierny priebeh. V prípade, že sa ochorenie klinicky prejaví, príznaky sú zväčša podobné chrípke. "Medzi najčastejšie hlásené klinické príznaky patria horúčka, bolesť hlavy, bolesť za očami, bolesti svalov a kĺbov, nevoľnosť/zvracanie, vyrážka a únava. Pri postupujúcom ochorení môžu pacienti pociťovať ťažkosti s dýchaním, môže dôjsť ku krvácaniu z nosa a ďasien a k rýchlemu poklesu krvného tlaku, ktorý vedie k šoku až smrti," povedala Rapčanová.



Ochorenie sa šíri uštipnutím komára infikovaného vírusom dengue. Prevencia je založená na individuálnej ochrane pred poštípaním a na očkovaní. "Komáre z rodu Aedes sú aktívne hlavne počas dňa, preto je v oblastiach, kde sa vyskytujú, potrebné uplatňovať individuálnu ochranu najmä v čase najvyššej aktivity komárov (dopoludnia, neskoro popoludní až do súmraku)," priblížila Rapčanová. Odporúča sa podľa jej slov používať repelent a nosiť vhodný odev s dlhými rukávmi, nohavicami, ponožkami. "Vhodné je tiež brániť vniknutiu komárov do miestnosti prostredníctvom sieťky na oknách a dverách," dodala.