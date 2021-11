Na ÚVZ sa ohlásilo asi 70 Slovákov v súvislosti s návštevou zahraničia

Bratislava 28. novembra (TASR) - Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR sa do nedele do 18.00 h nahlásilo zhruba 70 ľudí. Reagovali na výzvu súvisiacou s návštevou v zahraničí a novým variantom koronavírusu omikron. TASR o tom informovala hovorkyňa ÚVZ Daša Račková.



"Naďalej vyzývame ľudí, ktorí za posledných 14 dní navštívili Juhoafrickú republiku, Botswanu, Namíbiu, Lesotho, Eswatini, Mozambik, Zimbabwe, Izrael, Hongkong a Seychely, aby sa urýchlene nahlásili na e-mailovú adresu omikron@uvzsr.sk," priblížila. Uviesť treba meno, priezvisko, telefónne číslo a okres, v ktorom sa osoba aktuálne zdržuje. Nahlásených kontaktuje príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva a určí ďalší postup.



ÚVZ prosí ľudí, aby výzvu brali vážne a neodignorovali ju. "Osobám, ktoré za posledných 14 dní navštívili vyššie uvedené krajiny, a členom ich spoločnej domácnosti dôrazne odporúčame, aby minimalizovali kontakty, a to bez ohľadu na svoj očkovací status," podčiarkol. Račková zopakovala, že úrad pracuje na zmene vyhlášky upravujúcej karanténu a vzhľadom na nový variant omikron prispôsobuje aj organizáciu sekvenovania vzoriek, pričom rozširuje kapacity.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v piatok (26. 11.) označila novoobjavený variant omikron, známy aj ako B.1.1.529, za "variant vyvolávajúci znepokojenie". Nie je vylúčené, že môže byť infekčnejší ako v súčasnosti globálne rozšírený variant delta.