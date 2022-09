ÚVZ nečaká zmenu pravidiel izolácie, špeciálne komisie zrejme budú

Bratislava 29. septembra (TASR) - V spojených regionálnych voľbách budú zrejme zriadené špeciálne komisie a špeciálny spôsob hlasovania pre ľudí v izolácii z dôvodu ochorenia COVID-19. Toto opatrenie sa má zaviesť, pokiaľ bude k 30. septembru stále nariaďovaná izolácia. Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) zmenu aktuálnej vyhlášky nepredpokladá.



Parlament ešte dávnejšie schválil zákon upravujúci špeciálny spôsob hlasovania v súvislosti s pandémiou. Uplatní sa, pokiaľ bude k piatku (30. 9.) nariaďovaná izolácia osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 alebo karanténa osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s pozitívnou osobou. "Pokiaľ sa tento zákon bude uplatňovať, tak voliči, ktorí budú mať obmedzenú slobodu z dôvodu ochrany verejného zdravia, budú môcť požiadať v týždni pred voľbami obec trvalého pobytu o špeciálnu prenosnú volebnú schránku," povedala pred časom pre TASR šéfka odboru volieb, referenda a politických strán Ministerstva vnútra SR Eva Chmelová.



Ľudia v izolácii by tak mohli voliť, pokiaľ požiadajú vopred svoju obec o špeciálny spôsob hlasovania. V deň volieb by mali prísť za voličom v izolácii v mieste jeho trvalého pobytu členovia špeciálnej volebnej komisie so špeciálnou schránkou.



"Zmenu vyhlášky do 30. septembra 2022 nepredpokladáme," uviedla pre TASR hovorkyňa ÚVZ Daša Račková. Úrad ozrejmil, že domáca izolácia pozitívnej osoby trvá v súčasnosti päť dní od dátumu odobratia vzorky s pozitívnym výsledkom alebo odo dňa objavenia sa prvých klinických príznakov ochorenia u osoby. "Päťdňová lehota izolácie platí, pokiaľ sa počas posledných 24 hodín u pozitívnej osoby nevyskytli príznaky znemožňujúce pracovnú činnosť, napríklad vysoká teplota alebo črevné a zažívacie problémy. O tom, čo sú príznaky znemožňujúce pracovnú činnosť, rozhoduje ošetrujúci lekár po individuálnom posúdení zdravotného stavu daného pacienta," skonštatovala Račková. Ak sa počas posledných 24 hodín z času päťdňovej izolácie vyskytli u osoby klinické príznaky znemožňujúce pracovnú činnosť, izoláciu ukončuje jej ošetrujúci lekár.



Za pozitívnu sa považuje osoba po doručení pozitívneho výsledku RT-PCR, LAMP, antigénového testu, alebo Point of care testu (PoCT) a tiež osoba po domácom antigénovom teste. "S výsledkom samotestu osoba oboznámi svojho všeobecného lekára, ktorý ho posúdi a určí ďalší postup," doplnila hovorkyňa s tým, že izolácia je povinná aj po domácom samoteste a nerozlišuje sa, či má osoba príznaky alebo nie.



Karanténa úzkeho kontaktu pozitívne testovanej osoby nie je automatická. "Úzky kontakt zostáva v karanténe iba vtedy, ak jeho všeobecný lekár posúdi karanténu ako potrebnú, napríklad, ak ide o dlhodobý úzky kontakt s pozitívnou osobou či ohrozenie imunodeficientnej osoby na pracovisku," uviedla hovorkyňa ÚVZ.



Spojené voľby sa budú konať o mesiac - 29. októbra. Voliči môžu hlasovať len v mieste svojho trvalého bydliska. V jeden deň si budeme vyberať starostov, respektíve primátorov, poslancov zastupiteľstiev, ako aj predsedov krajov a poslancov krajských zastupiteľstiev.