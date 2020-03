Študentom neodporúčajú počas prerušenia výučby navštevovať podujatia

Bratislava 9. marca (TASR) – Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR neodporúča študentom počas prerušenia výučby navštevovať hromadné podujatia a miesta s veľkým počtom ľudí v súvislosti s novým koronavírusom. TASR o tom informovala hovorkyňa ÚVZ SR Daša Račková.



Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bratislave nariadil karanténne opatrenia a prerušil výučbu v termíne od pondelka (9. 3.) do 22. marca v dvoch inštitúciách, a to na Cambridge International School v Bratislave a Materskej škole Prešovská 28 s jej elokovaným pracoviskom na Palkovičovej 11/A. V termíne od pondelka do nedele (15. 3.) je prerušená výučba aj na Strednej odbornej škole masmediálnych a informačných štúdií Kadnárová 7, a to v súvislosti s potvrdením nového koronavírusu u priateľa študentky tejto školy.



Podľa ÚVZ síce nie je z epidemiologického hľadiska nutné pristúpiť k uzatvoreniu ďalších škôl a škôlok, avšak rozhodnutie Bratislavského samosprávneho kraja a hlavného mesta o uzatvorení všetkých škôl, škôlok a iných inštitúcií berú na vedomie.