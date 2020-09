ÚVZ: Nové prípady sú najmä aktívne dohľadané kontakty, ale aj importy

Bratislava 10. septembra (TASR) – Regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) na Slovensku sa pri testovaní v súvislosti s novým koronavírusom zamerali na kontakty potvrdených prípadov, na osoby prichádzajúce z rizikových krajín či suspektné osoby. Týka sa to aj stredajších (9. 9.) výsledkov testovania na ochorenie COVID-19. Informuje o tom Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR na sociálnej sieti.



V rámci územnej pôsobnosti RÚVZ so sídlom v Bratislave sú nové prípady rozptýlené v rámci celého regiónu. Ide najmä o úzke kontakty už potvrdených prípadov, ale aj importy zo zahraničia, zaznamenaný je však aj sporadický výskyt prípadov. V Bratislavskom kraji je v súčasnosti prerušený výchovno-vzdelávací proces v ôsmich predškolských a školských zariadeniach.



V rámci územnej pôsobnosti RÚVZ so sídlom v Košiciach ide zväčša o importy zo zahraničia, rovnako o kontakty potvrdených prípadov, zaznamenané boli taktiež ochorenia bez epidemiologickej súvislosti s lokalizovanými ohniskami nákazy.



RÚVZ so sídlom v Michalovciach eviduje najmä aktívne dohľadané kontakty potvrdených prípadov z lokalizovaných a podchytených ohnísk nákazy, časť kontaktov je identifikovaná v obci Staré (lokálna epidémia). Ostatné kontakty sú zaznamenané mimo obce Staré ako kontakty z rodinných ohnísk nákazy. Rovnako RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni hlási najmä aktívne dohľadané kontakty z lokalizovaných a monitorovaných ohnísk nákazy. Ochorenie zaznamenali aj u osôb s príznakmi v rámci zdravotného vyšetrenia.



Taktiež RÚVZ so sídlom v Lučenci zaznamenal predovšetkým kontakty potvrdených prípadov ochorenia, v niektorých prípadoch ešte prebieha epidemiologické vyšetrovanie. Medzi potvrdenými prípadmi boli identifikovaní aj dvaja zamestnanci z dvoch škôl, kde bolo vyhlásené riaditeľské voľno. RÚVZ so sídlom v Nitre hlási tiež aktívne kontakty potvrdených prípadov (rodinné ohnisko nákazy v epidemiologickej súvislosti s prípadmi v okrese Tvrdošín). V niektorých prípadoch ešte epidemiologické vyšetrovanie prebieha.



Epidemiológovia v regiónoch naďalej zabezpečujú všetky potrebné protiepidemické opatrenia, aktívne vyhľadávajú kontakty pozitívnych osôb, nariaďujú im domácu izoláciu a testovanie. Apelujú na prevenciu, teda nosenie rúšok, dodržiavanie dostatočného sociálneho odstupu a pravidelné umývanie, respektíve dezinfekciu rúk.



Na Slovensku v stredu pribudlo 178 nakazených novým koronavírusom, ich celkový počet tak stúpol na 5066. Laboratóriá otestovali 5021 vzoriek. Z ochorenia COVID-19 sa vyliečilo ďalších 54 pacientov, nepribudlo žiadne úmrtie.