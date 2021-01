ÚVZ: Nový kmeň koronavírusu by laboratóriá v SR mali vedieť odhaliť

Bratislava 6. januára (TASR) - Postupy slovenských laboratórií by mali vedieť odhaliť takzvaný anglický kmeň nového koronavírusu. V slovenských laboratóriách by nemalo dochádzať k zníženej citlivosti na jeho diagnostiku. Na sociálnej sieti to uviedol Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.



Proti novému kmeňu by mali byť účinné aj vakcíny. "V súčasnosti nie sú dôkazy o tom, že by nový variant vírusu zmenil protilátkovú odpoveď alebo účinnosť vakcíny proti ochoreniu COVID-19," spresnili hygienici.



Regionálne úrady verejného zdravotníctva SR realizujú zvýšený monitoring všetkých cestujúcich z Veľkej Británie. "Zameriavajú sa na dodržiavanie karantény a následné testovanie na COVID-19 na území SR," doplnil ÚVZ SR.



Pozitívne vzorky po PCR testovaní sú uskladňované, takže bude možná aj spätná diagnostika týchto vzoriek na nový kmeň koronavírusu. "Ministerstvo zdravotníctva predpokladá, že na prítomnosť nového variantu vírusu budú diagnostikované v priebehu budúceho týždňa," dodali hygienici.



Šéf slovenského rezortu zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) v pondelok (4. 1.) uviedol, že takzvaný anglický kmeň sa podarilo identifikovať v skúmaných vzorkách z okresu Michalovce. Nový kmeň má mať o 70 percent vyššiu schopnosť šírenia, vyššie reprodukčné číslo Rt približne o 0,4 ako pôvodný vírus. Klinické príznaky a smrtnosť ochorenia nového variantu sú v porovnaní s pôvodným vírusom podľa ministra nezmenené.