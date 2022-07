Hygienici: Ochranou pred COVID-19 je očkovanie, rúško či respirátor

Bratislava 15. júla (TASR) – Ochrániť sa pred ochorením COVID-19 je možné pomocou očkovania, ochranného rúška a respirátora, uprednostnenia exteriéru, vetrania, a tiež častého a dôsledného umývania rúk. Pripomína to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR vzhľadom na stúpajúci počet prípadov COVID-19. Odporúča tiež zvážiť účasť na stretnutiach či podujatiach a nestrácať opatrnosť na dovolenke.



"Ak sa očkovaný človek stretne s koronavírusom SARS-CoV-2, jeho imunitný systém ho rozpozná a je schopný proti nemu bojovať," zdôvodnil odporúčanie dať sa zaočkovať hlavný hygienik SR Ján Mikas. Zároveň verejnosti radí sústrediť svoje aktivity na miesta s dobrou cirkuláciou vzduchu, najlepšie v exteriéri s dostatočnými rozostupmi. V interiéri je podľa neho potrebné zabezpečiť nepretržité prúdenie a výmenu vzduchu.



"Odporúčame mať cez nos a ústa riadne nasadený respirátor (FFP2) alebo aspoň jednorazové chirurgické rúško," uviedol Mikas v prípade, ak nie je možné si udržiavať bezpečný odstup od iných ľudí. Znížiť riziko je podľa hlavného hygienika možné aj častým a správnym umývaním si rúk, ktoré by malo trvať aspoň 40 až 60 sekúnd, alebo použitím dezinfekčných prostriedkov na báze alkoholu.



"Nedotýkajte sa tváre neumytými rukami. Vírus môže do tela prenikať prostredníctvom očí, nosa či úst," upozornil Mikas. Dôležité je podľa neho aj zvážiť účasť na stretnutiach a podujatiach, prípadne nestrácať opatrnosť aj na dovolenke, kde je potrebné sa oboznámiť s aktuálnou epidemiologickou situáciou.



Pri pociťovaní príznakov typických pre COVID-19 treba podľa hlavného hygienika urýchlene informovať svojho lekára. "Ak máte potvrdený COVID-19, alebo máte príznaky typické pre toto ochorenie, ostaňte doma a držte si odstup aj od členov domácnosti," uviedol hlavný hygienik. Pripomenul, že riadne nasadeným respirátorom počas ochorenia sa podstatne znižuje riziko nakazenia ľudí vo svojom okolí.



"Kašlať a kýchať je vhodné do jednorazovej hygienickej vreckovky, ktorú bezprostredne po použití treba zahodiť do koša a následne si umyť ruky," doplnil hygienik a dodal, že v prípade ak ľudia nemajú vreckovku, majú použiť lakťovú jamku.



Rizikové skupiny by, ako tvrdí, mali navyše zvážiť napríklad aj nákup potravín počas najväčšej návštevnosti prevádzky alebo používanie verejnej dopravy v dopravných špičkách.