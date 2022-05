ÚVZ: Očkovanie proti pravým kiahňam chráni aj pred opičími

Bratislava 26. mája (TASR) - Vakcína proti pravým kiahňam, ktorou sa v minulosti očkovalo aj na Slovensku, poskytuje ochranu aj proti opičím kiahňam. TASR to potvrdil vedúci Odboru imunizácie Úradu verejného zdravotníctva Ivan Bakoss. Hlavný hygienik SR Ján Mikas potvrdil, že o celoplošnom očkovaní sa neuvažuje.



"Vzhľadom na celosvetovú eradikáciu varioly v roku 1980 sa však očkovanie už nevykonáva. Posledná očkovaná kohorta proti variole na Slovensku bola ročník narodenia 1976," povedal Bakoss. "Na základe štúdií sa zistilo, že vakcína proti pravým kiahňam účinkuje asi na 85 percent aj proti opičím kiahňam," doplnila epidemiologička Zuzana Krištúfková.



Priblížila, že túto vakcínu na Slovensku v súčasnosti nemáme, v prípade potreby by ju krajina musela zakúpiť. V aktuálnej situácii preventívne očkovanie zatiaľ neodporúča, nepredpokladá ani žiadne rozsiahle plošné očkovanie. "Skôr by išlo len o očkovanie v ohniskách nákazy," ozrejmila. Podobný názor zdieľa aj hlavný hygienik Mikas. "Myslím si, že nie je dôvod na nejaké celoplošné očkovanie," skonštatoval.



To, že očkovanie proti pravým kiahňam môže chrániť aj pred opičími podľa Virologického ústavu Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied (SAV) nepriamo potvrdzuje aj fakt, že všetky v súčasnosti popísané prípady sa vyskytli u mladších ľudí, ktorí sa narodili po roku 1980, keď sa vďaka celosvetovej eradikácii očkovanie voči pravým kiahňam zastavilo.



"Príbuzenstvo s vírusom pravých kiahní je však do istej miery aj dobrá správa, pretože všetky vedecké poznatky a vývoj zameraný na tento mimoriadne nebezpečný vírus z dôvodu pretrvávajúcich obáv z bioterorizmu sa dajú teraz využiť aj v boji proti vírusu opičích kiahní. K dispozícii sú vďaka tomu aj nové generácie vakcín a tiež aj nová a už aj schválená antivírusová látka Tecovirimat," uviedli virológovia.



Prípady opičích kiahní už zaznamenali vo viacerých európskych krajinách vrátane Českej republiky. Na Slovensku sa doposiaľ žiaden prípad nepotvrdil.