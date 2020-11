Od pondelka sa na hranici s Ukrajinou testuje

Bratislava 9. novembra (TASR) – Osoby prichádzajúce na územie SR z Ukrajiny musia od pondelka podstúpiť antigénové testovanie na hranici. Ďalšou zmenou je, že po návrate z tzv. červených, teda rizikových krajín do domácej izolácie sa už netreba hlásiť regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.



Osoby prichádzajúce z Ukrajiny môžu od pondelka využívať iba hraničný priechod Vyšné Nemecké, doplnila polícia. Otvorený bude od 7:00 do 19:00. Okrem antigénového testu stále platí aj povinná domáca karanténa, v rámci ktorej sa najskôr v piaty deň musia podrobiť PCR testu. Nákladná doprava na vstupe a na výstupe bude bez obmedzenia. Hraničný priechod Veľké Slemence – Maly Selmentsi zatvoria. Na hraničnom priechode Ubľa sa budú vybavovať vozidlá do 7,5 tony len s cieľom tranzitu územím SR a cestujúci na základe výnimky vyplývajúcej z platnej vyhlášky ÚVZ alebo na základe udelenej výnimky.



Po príchode z tzv. červených, teda rizikových krajín do domácej izolácie sa po novom stačí nahlásiť ošetrujúcemu lekárovi. Povinná je tiež registrácia na stránke korona.gov.sk, regionálne úrady verejného zdravotníctva dostanú informáciu automaticky.



Pre pendlerov, ktorí žijú na Slovensku a pracujú v susedných štátoch, viac neplatí limit 30-kilometrovej vzdialenosti od otvoreného hraničného priechodu. „Po novom medzi výnimky budú patriť všetky osoby, ktoré majú na území susedného štátu pracovný pomer alebo miesto výkonu práce, musia však vedieť túto skutočnosť preukázať," priblížil ÚVZ SR.



Limit 30 kilometrov ostáva v platnosti pre osoby žijúce v susedných štátoch a pracujúce na území Slovenska, rovnako ako aj pre občanov Slovenska žijúcich v susedných štátoch.



Študenti žijúci v Českej republike a študujúci na Slovensku alebo žijúci na Slovensku a študujúci v ČR sa musia pri prechode hraníc preukázať potvrdením vydaným školou, že vyučovanie je prezenčnou formou.



Vyhláška tiež spresňuje, akí pracovníci v kultúre majú výnimku pri prechode hranice s Českou republikou.