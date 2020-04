ÚVZ: Domácnosti by mali rúška likvidovať ako komunálny odpad

Bratislava 13. apríla (TASR) – Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR odporúča likvidovať použité rúška, vreckovky a rukavice z domácností, v ktorých sa vyskytuje ochorenie COVID-19, ako bežný komunálny odpad a upozorňuje verejnosť, aby tento druh odpadu nevhadzovala do nádob určených na separáciu. ÚVZ SR to uviedol na svojej webovej stránke.



Odporúčanie ÚVZ SR vyplýva zo skutočnosti, že nový koronavírus, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19, tak ako iné vírusy žije v bunke živého organizmu. "Mimo živej bunky sa nerozmnožuje. Môže určitý čas prežiť na povrchu predmetov kontaminovaných v dôsledku šírenia kvapôčkovou cestou, ale následne, pokiaľ nenájde nového hostiteľa, hynie," uviedol ÚVZ SR.



Pripomenul zároveň, že podľa poznatkov z 19. marca, ktoré boli publikované Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO), neexistujú žiadne dôkazy o prenose ochorenia COVID-19 pri nechránenom kontakte ľudí pri manipulácii s odpadom zo zdravotnej starostlivosti, ktorá je z hľadiska rizikovosti oveľa významnejšia ako manipulácia s komunálnym odpadom.



V tejto súvislosti pripravilo Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR tiež štandardné postupy osobitne pre zdravotníkov a osobitne pre pacientov trpiacich ochorením COVID-19, ktoré obe skupiny môžu nájsť na webovej stránke rezortu zdravotníctva Štandardné postupy.