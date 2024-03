ÚVZ odporúča očkovať proti kliešťovej encefalitíde pred začiatkom jari

Bratislava 10. marca (TASR) - Kliešťovú encefalitídu by ľudia nemali podceňovať. Uviedol to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) s tým, že najúčinnejšou prevenciou proti ochoreniu je očkovanie. Odporúča ho absolvovať ešte pred začiatkom jari, aby telo malo čas vytvoriť si dostatok protilátok skôr, ako nastane obdobie masívneho výskytu kliešťov.



Základné očkovanie pozostáva z troch dávok očkovacej látky. "Vďaka očkovaniu aspoň dvoma dávkami v úvode roka budete počas jarnej aktivity kliešťov chránení. Tretiu dávku odporúčame v auguste, aby ste posilnili ochranu pred tzv. jesennou aktivitou kliešťov," priblížila Júlia Adamčíková z odboru surveillance infekčných ochorení ÚVZ.



Očkovanie sa odporúča ľuďom, ktorí môžu prísť s kliešťovou encefalitídou do kontaktu v rámci výkonu svojej práce. Ide napríklad o zamestnancov v lesnom hospodárstve, zememeračov, značkárov turistických chodníkov či zamestnancov horských chát a lanoviek. "Odporúča sa aj ľuďom, ktorí trávia svoj voľný čas v prírode - psičkárom, hubárom, turistom a podobne," doplnil úrad.



Kliešťová encefalitída je akútne infekčné vírusové ochorenie, ktoré postihuje centrálnu nervovú sústavu. Okrem infikovaných kliešťov sa môže prenášať aj niektorými potravinami, pričom rizikové môžu byť najmä nepasterizované výrobky z kozieho a ovčieho mlieka. Dlhodobé následky ochorenia môžu byť rôzneho charakteru - bolesti hlavy, únava, porucha pamäti, koncentrácie, ochrnutie, v rizikových prípadoch sa môže skončiť úmrtím.