Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 27. august 2025Meniny má Silvia
< sekcia Slovensko

Chystá sa vaše dieťa do školy? Takto ho môžete lepšie pripraviť

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Rodičia by mali podľa odborníkov vysvetliť dieťaťu, čo ho v základnej škole (ZŠ) čaká.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 27. augusta (TASR) - Rodičia by mali pripraviť dieťa na školu formou spoločných rozhovorov. Odporúčajú to odborníci z Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Radia aj povzbudiť dieťa tým, že v škole si nájde nových kamarátov a naučí sa veľa nového a zaujímavého. Naopak, vyhnúť by sa mali strašeniu detí vetami ako „Počkaj, až pôjdeš do školy“ alebo „Oni ťa v tej škole dajú do poriadku“.

„Každé dieťa je jedinečné a podobne aj nástup do školy je individuálna vec. Dôležité je byť dieťaťu oporou a povzbudiť ho, že nástup do školy zvládne,“ uviedli. Rodičia by mali podľa odborníkov vysvetliť dieťaťu, čo ho v základnej škole (ZŠ) čaká, objasniť mu, že škola má iné pravidlá a organizáciu dňa ako materská škola (MŠ) a že ako školák bude mať aj zodpovednosť a do školy sa chodiť musí.

Zároveň odporúčajú neprenášať pochybnosti na dieťa. „Budúci školák si tak môže vybudovať zbytočný odpor, neistotu alebo strach ku škole a už samotný štart bude negatívne poznačený,“ upozornili. Ako dodali, prechod dieťaťa z MŠ do ZŠ je dôležitým medzníkom v živote dieťaťa a jeho rodiny. Preto by mal so sebou prinášať len pozitívne zážitky, keďže dieťa sa podľa nich do školy prirodzene teší.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREPOVEĎ POČASIA: Po tridsiatkach mrazy. Aký bude záver leta?

SAV: Analyzované mRNA vakcíny obsahujú len schválené zložky

Vo veku 77 rokov zomrela politička Anna Záborská

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Po okupácii v roku 1968 chýbal v obchodoch chlieb