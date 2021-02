Úrad verejného zdravotníctva odporúča všetky typy ochrany tváre

Bratislava 8. februára (TASR) - Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR odporúča všetky typy ochrany tváre, zdôrazňuje však potrebu ich správneho používania. Odborníci upozorňujú, že ak sú masky nasadené nesprávne a vzduch uniká po ich okrajoch, sú znečistené alebo vyrobené z nekvalitného materiálu, ani dvojitá ochrana nemusí byť efektívna. TASR o tom informovala hovorkyňa úradu Daša Račková.



Použitie respirátorov FFP2 odporúča ÚVZ v situáciách s vyšším rizikom infekcie, teda v spoločnosti väčšieho počtu ľudí dlhší čas v uzavretom priestore. "FFP2 masky bez výdychového ventilu poskytujú filtráciu vdychovaného aj vydychovaného vzduchu. Používajú sa najmä profesionálnymi skupinami, ktoré prichádzajú do priameho, úzkeho a opakovaného kontaktu s chorými infekčnými osobami. Tieto masky majú však filtračnú životnosť a mali by sa po niekoľkých hodinách vymeniť," uviedli odborní pracovníci z Odboru epidemiológie ÚVZ SR. Výhodou je podľa nich tiež dobrá priliehavosť a dizajn, ktorý používateľa prirodzene navádza nasadiť si masku správne a zbytočne sa jej nedotýkať, čím sa znižuje riziko kontaminácie rúk aj samotného respirátora. Odborníci ale zdôrazňujú, že ak má respirátor výdychový ventil, musí byť navyše prekrytý chirurgickým rúškom.



Naďalej efektívnou ochranou je podľa nich aj látkové či jednorazové rúško, dôležité je však používať ho správne. "Treba mať zakryté ústa aj nosové dierky, nie mať rúško pod bradou alebo pod nosom. Potrebné je ho vymieňať, keď je navlhnuté alebo znečistené a manipulovať ním prostredníctvom gumičiek," vysvetlili odborníci.



Nosenie viacerých rúšok naraz môže mať podľa odborníkov za výsledok účinnejšiu filtráciu častíc a teda väčšiu ochranu pred šírením nového koronavírusu. Napriek tomu upozorňujú, že zdvojené nosenie tzv. chirurgických rúšok môže ich účinnosť znižovať. "Zdvojenie masiek môže zvýšiť odpor pri dýchaní a nechtiac viesť k tomu, že cez medzery bude unikať ešte viac nefiltrovaného vzduchu," vysvetlili.



ÚVZ tiež pripomína, že koronavírus môže do tela prenikať aj sliznicou oka, čiže sa nemožno spoliehať na ochranu iba pomocou zdvojeného rúška. Zároveň zdôrazňuje, že bez ohľadu na to, ktorý typ ochrany tváre ľudia používajú, je dôležité, aby naďalej dodržiavali aj ostatné zásady a rešpektovali platné protiepidemické opatrenia.