Odborníci: Využite jarné prázdniny na utuženie rodinných vzťahov

Bratislava 25. februára (TASR) - Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR odporúča využiť jarné prázdniny na utuženie rodinných vzťahov. Radí počas týždňa odložiť telefón a nájsť spôsob, ako prepojiť rôzne záujmy členov rodiny do spoločných zážitkov. ÚVZ to uviedol na sociálnej sieti.



"Voľný čas strávený spoločne je neoceniteľný, pretože môže posilniť rodinné vzťahy a vytvoriť spomienky, ktoré budú trvať celý život. Čas si môžete krátiť spoločnými rozhovormi a činnosťami. Nejde o to, koľko času spolu trávite, ale o to, ako tento čas využívate. Kvalitný čas trávite plne prítomní a aktívne sa venujete svojim blízkym," poznamenal ÚVZ.



Odporúča napríklad venovať sa spoločne športovým aktivitám, spoločenským hrám, vareniu či pečeniu, alebo si spoločne pozrieť film. Rovnako vyraziť na rodinnú prechádzku či výlet, na návštevu k príbuzným alebo napríklad na wellness.



"Rodina často poskytuje emocionálnu podporu, pocit stability a bezpečia, čo je nesmierne dôležité, keď čelíme náročným obdobiam. Blízki nám môžu pomôcť prekonávať výzvy, ponúknuť radu či podporu," dodal úrad.