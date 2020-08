Úrad verejného zdravotníctva odporúča zvážiť cestovanie do zahraničia

Bratislava 4. augusta (TASR) – Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR odporúča zvážiť nevyhnutnosť cestovania do zahraničia, ako aj dodržiavanie preventívnych opatrení. Skonštatoval, že postupné uvoľňovanie opatrení a otváranie hraníc so sebou prináša aj väčšiu mieru rizika zavlečenia ochorenia COVID-19 na územie Slovenska ako importovanú nákazu.



Zároveň odporúča zvážiť aj organizovanie veľkých osláv. Vyzval občanov, aby dodržiavali zásadu ROR, teda rúško – odstup – ruky. Deklaroval, že epidemiologickú situáciu monitoruje.



„Ak je niekto v zahraničí, odporúčame mu zvoliť si skôr ubytovanie mimo hlavných trás a s menším počtom ľudí. Rovnako je vhodné dbať na dostatočný sociálny odstup od cudzích osôb, dôkladné umývanie rúk a nosenie rúška vo verejných interiérových priestoroch a na miestach s vyššou koncentráciou ľudí," uviedol úrad s tým, že na kratšie cesty do zahraničia odporúča využiť osobné auto.



Úrad zároveň odporúča zvážiť organizovanie veľkých rodinných osláv a návštev, na ktorých sa zíde väčší počet ľudí aj z rôznych oblastí Slovenska alebo zo zahraničia.



ÚVZ podotkol, že rastúci počet potvrdených prípadov ochorenia COVID-19 epidemiológovia očakávali, pričom ide zväčša o importy zo zahraničia. ÚVZ dodal, že s osobami, ktoré sa vrátili zo zahraničia a zodpovedne ostali v domácej izolácii, sú regionálne úrady verejného zdravotníctva v pravidelnom kontakte a monitorujú ich zdravotný stav.



Úrad predpokladá nárast prípadov. Argumentuje tým, že intenzívne pokračuje vyhľadávanie osôb, ktoré boli v kontakte s pozitívne potvrdenými osobami, a odber vzoriek na testovanie sa realizuje aj u suspektných osôb, repatriantov a ďalších indikovaných osôb.