Úrad verejného zdravotníctva odporúča zvážiť cestu do Talianska

Bratislava 26. februára (TASR) – Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR odporúča slovenským občanom zvážiť cestovanie do Talianska a krajín, kde je zaznamenané šírenie nového koronavírusu. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Eliášová.



„Cestovaním do oblastí, kde sa šíri koronavírus, sa občania vystavia riziku, že sa nakazia a môžu byť prameňom nákazy pre ďalšie osoby,“ uvádza ÚVZ SR v odporúčaní. Pripomína, že je v izolácii na severe Talianska približne 50.000 ľudí. K stredajšiemu dňu (do 10.00 h) je v Taliansku registrovaných 322 prípadov nákazy koronavírusom v deviatich regiónoch s 11 úmrtiami.



Na Slovensku do stredajšieho poobedia otestovali 90 vzoriek s podozrením na ochorenie COVID-19, teda nový koronavírus. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR informovalo o tom, že všetky laboratórne testy mali doteraz negatívny výsledok.