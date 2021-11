ÚVZ: Omikron variant nového koronavírusu sa zatiaľ v SR nepotvrdil

Bratislava 29. novembra (TASR) - Omikron variant, teda nový variant nového koronavírusu, sa na Slovensku v doposiaľ testovaných vzorkách nepotvrdil. TASR o tom informovala hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Daša Račková. Na výzvu ÚVZ pre cestujúcich do pondelka do 12.00 h zareagovalo približne 120 ľudí.



"Vzhľadom na nový variant omikron sme prispôsobili organizáciu sekvenovania vzoriek tak, aby pozitívne vzorky od ľudí, ktorí prišli z potenciálne rizikových krajín, boli sekvenované prioritne," priblížil úrad s tým, že sekvenuje všetky pozitívne vzorky od osôb, ktoré sa zaregistrovali v systéme eHranica.



V sekvenovaní vzoriek stále pokračuje. O laboratórnom potvrdení nového variantu omikron bude ÚVZ SR verejnosť okamžite informovať.



ÚVZ vyzvalo ľudí, ktorí za posledných 14 dní navštívili Juhoafrickú republiku, Botswanu, Namíbiu, Lesotho, Eswatini, Mozambik, Zimbabwe, Izrael, Hongkong a Seychely, aby sa urýchlene nahlásili na e-mailovú adresu omikron@uvzsr.sk. Uviesť treba meno, priezvisko, telefónne číslo a okres, v ktorom sa osoba aktuálne zdržuje. Nahlásených kontaktuje príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva a určí ďalší postup. ÚVZ prosí ľudí, aby výzvu brali vážne a neodignorovali ju.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v piatok (26. 11.) označila novoobjavený variant omikron, známy aj ako B.1.1.529, za "variant vyvolávajúci znepokojenie". Nie je vylúčené, že môže byť infekčnejší ako v súčasnosti globálne rozšírený variant delta.