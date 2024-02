ÚVZ: Osamelosť vplýva na zdravie, pomôcť môže plánovanie aktivít

Bratislava 18. februára (TASR) - Osamelosť, teda stav emocionálneho a sociálneho nedostatku, môže vplývať aj na zdravie. Vyskytnúť sa môže v akejkoľvek etape ľudského života. Upozornil na to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Pri zvládaní osamelosti môže podľa neho pomôcť komunikácia s blízkymi, zapojenie sa do komunitných aktivít, trávenie času v prírode či plánovanie aktivít, ktoré má človek rád.



"Osamelosť sa môže vyskytnúť v akejkoľvek etape ľudského života. Môže byť spôsobená rôznymi faktormi - stratou blízkej osoby, nedostatkom sociálnych kontaktov, životnými zmenami, ako sú napríklad odsťahovanie sa do iného mesta či krajiny, zmena zamestnania, prípadne chronické ochorenie. Osamelosť je potrebné odlišovať od samoty, ktorá je prirodzenou súčasťou normálneho ľudského správania," priblížil na sociálnej sieti.



Osamelosť a sociálne odlúčenie sa spája s viacerými zdravotnými rizikami. Ide napríklad o zvýšenie hladiny stresových hormónov, zníženie kvality spánku, zvýšené riziko rozvoja depresie, vzniku kognitívnych porúch či rozvoja niektorých chronických ochorení. "Príčinou môže byť chronický stres, ktorý môže mať negatívny vplyv na zdravie srdca a ciev, prípadne môže osamelosť viesť k zhoršeniu zdravých návykov, ako je napríklad nezdravá strava, fajčenie, nedostatok pohybu, ktoré sú rizikovými faktormi pre vznik kardiovaskulárnych ochorení," uviedli odborníci.



Pri zvládaní osamelosti môže pomôcť napríklad komunikácia s rodinou a priateľmi alebo zapájanie sa do dobrovoľníckych či komunitných aktivít. "Vyhľadajte vo svojom okolí komunity a skupiny, ktoré sa venujú rovnakým záľubám, alebo sa, naopak, odhodlajte vyskúšať úplne novú aktivitu," poznamenal úrad. V rámci prevencie odporučil aj plánovanie aktivít či trávenie času v prírode. Zároveň na ľudí apeloval, aby sa nebáli vyhľadať psychológa alebo psychoterapeuta. "Ak potrebujete okamžitú pomoc, obráťte sa na linky pomoci," uzavrel.