ÚVZ: Osoby musia ísť po príchode na Slovensko do karantény

Bratislava 19. apríla (TASR) - Osoby, ktoré sú zaočkované alebo prekonali ochorenie COVID-19, musia ísť po príchode z krajín EÚ, Islandu, Nórska, Lichtenštajnska, Švajčiarska alebo Spojeného kráľovstva, kde sa zdržiavali počas predchádzajúcich 14 dní, do povinnej 14-dňovej karantény. Skôr ju môžu ukončiť po negatívnom výsledku RT-PCR testu, ktorý môžu absolvovať aj bezprostredne po príchode na Slovensko. Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR k režimu na hraniciach.



Týka sa to osôb, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 pred menej ako 180 dňami. Tiež, ak uplynulo od zaočkovania druhou dávkou mRNA vakcíny viac ako 14 dní alebo štyri týždne od podania prvej dávky vektorovej vakcíny. Platí to aj pre osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 a do 180 dní boli zaočkovaní vakcínou, pričom odvtedy uplynulo najmenej 14 dní.



Hovorkyňa ÚVZ SR Daša Račková spresnila, že sa tieto osoby musia bezprostredne pri vstupe do SR zaregistrovať na webe http://korona.gov.sk/ehranica a na požiadanie sa preukázať potvrdením o registrácii, ďalej musia mať potvrdenie o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie staršie ako 48 hodín alebo negatívny RT-PCR test nie starší ako 72 hodín. Polícia upozornila, že bude vykonávať na hraniciach kontroly.



Zároveň hygienici zrušili možnosť udeľovať individuálne výnimky z karantény na základe žiadosti člena vlády. Namiesto toho sa vo vyhláške definovali najčastejšie prípady, keď ministerstvá o výnimky žiadali. „Vo vybraných prípadoch budú musieť mať osoby negatívny výsledok antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starší ako 48 hodín alebo RT-PCR testu nie starší ako 72 hodín,“ spresnila hovorkyňa s tým, že individuálne výnimky vydané na základe žiadosti člena vlády stratia platnosť uplynutím 16. mája.



Automatickú výnimku z karantény budú mať ľudia, ktorí vstupujú na územie Slovenska s cieľom uzavretia manželstva alebo pohrebu blízkej osoby, pričom túto skutočnosť budú musieť vedieť preukázať. „Výnimku bude mať aj jedna sprevádzajúca osoba, musia sa však preukázať negatívnym výsledkom testu (antigén nie starší ako 48 hodín a RT-PCR nie starší ako 72 hodín),“ doplnila.



Spresnila, že okrem zamestnancov prevádzkovateľov prvkov kritickej infraštruktúry sa výnimky z karantény po odsúhlasení ministerstvom hospodárstva budú môcť vzťahovať aj na zamestnancov ich subdodávateľov (bez povinnosti negatívneho testu). „Rovnaké podmienky budú platiť aj pre expertov, špecialistov alebo technikov pre odstránenie krízových situácií v priemysle (po odsúhlasení ministerstvom hospodárstva),“ doplnila.



Výnimku z karantény so súhlasom ministerstva zdravotníctva budú mať aj osoby, ktoré vstupujú alebo opúšťajú územie SR s cieľom servisných, inštalačných a revíznych služieb zdravotníckej techniky. Tiež služieb zabezpečenia školenia zdravotníckych zamestnancov, monitorov klinických štúdií a osoby zabezpečujúce plynulý chod zdravotníckej infraštruktúry (bez povinnosti negatívneho testu).



Hygienici informovali, že rezort vnútra môže dať súhlas na vstup členov zahraničných záchranných tímov alebo expertov podieľajúcich sa na humanitárnej pomoci počas krízovej situácie alebo na záchranných prácach pri mimoriadnych udalostiach na území SR alebo iného štátu. Tiež pre osoby, ktoré vstupujú na územie SR s cieľom nevyhnutných úkonov potrebných na získanie dokladov, osoby prevážajúce špeciálnu výjazdovú hasičskú a záchranársku techniku, ako aj pre osoby vykonávajúce hasičské a záchranné práce pri mimoriadnych udalostiach v prihraničnej oblasti na základe žiadosti operačného strediska susednej krajiny (bez povinnosti negatívneho testu).



Doplnili, že povinná karanténa sa nebude vzťahovať ani na osoby s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktoré prekračujú hranice pre návštevu zastupiteľského úradu cudzej krajiny akreditovaného pre SR, ktorý sa nachádza na území Českej republiky, Maďarska alebo Rakúskej republiky, táto návšteva nesmie prekročiť 12 hodín, v tomto prípade sa nevyžaduje negatívny test na ochorenie COVID-19.