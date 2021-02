ÚVZ otvorí na konzíliu diskusiu o nakupovaní pozitívne testovanými

Bratislava 24. februára (TASR) - Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR plánuje na konzíliu odborníkov otvoriť tému prípadného zrušenia výnimky, ktorá umožňuje nákup potravín pozitívne testovaným na ochorenie COVID-19. Rovnako požiada o vyjadrenie aj samosprávy, či dokážu pozitívne testovaným zabezpečiť donáškovú službu potravín. TASR to potvrdila hovorkyňa ÚVZ SR Daša Račková.



Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) v utorok (23. 2.) avizoval, že rezort spravodlivosti adresuje ÚVZ SR usmernenie vo veci zrušenia tejto výnimky. "Úrad verejného zdravotníctva SR takýmto stanoviskom od ministerstva spravodlivosti zatiaľ nedisponuje," uviedla Račková.



ÚVZ si podľa nej stojí za argumentmi v prospech výnimky. Upozornila, že v prípade jej zrušenia bez istoty, že ľudia budú mať prístup k potravinám, vzniká priestor na nerešpektovanie takéhoto opatrenia. "Niektoré pozitívne osoby by do potravín šli napriek zákazu, možno bez vyššieho štandardu ochrany, ktorý im je teraz nariadený," dodala.



Rezort spravodlivosti zdôraznil, že ministerka Mária Kolíková (Za ľudí) dostala podnet od premiéra Igora Matoviča (OĽANO), aby sa z ústavnoprávneho hľadiska pozrela na výnimku zo zákazu vychádzania týkajúcu sa pozitívne testovaných pacientov v súvislosti s návštevou potravín, drogérie a pošty. "Týmto sme sa zaoberali a ústavnoprávne nevidíme problém v tom, ak by bola takáto výnimka zúžená. S pánom hlavným hygienikom sme o tejto téme nekomunikovali," dodal pre TASR hovorca Ministerstva spravodlivosti (MS) SR Peter Bubla.



Hygienici zdôrazňujú, že táto možnosť slúži pre ľudí v mimoriadnych situáciách, ktorí si nevedia zabezpečiť nevyhnutné životné potreby inak. Platná vyhláška stanovuje hygienické podmienky, za ktorých môže pozitívne testovaná osoba vstúpiť do prevádzky. "Horné dýchacie cesty musí mať prekryté respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu alebo s jeho prekrytím chirurgickým rúškom a dodržiavať hygienu rúk," spresnila.