ÚVZ otvorí problematiku výnimiek na najbližšom krízovom štábe

Bratislava 9. januára (TASR) - Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR otvorí problematiku výnimiek na najbližšom ústrednom krízovom štábe. Ak by boli obmedzené alebo zrušené, úrad to privíta. V reakcii na udeľovanie individuálnych výnimiek vo "vyhláške o hraniciach" to uviedla hovorkyňa ÚVZ Daša Račková. Dodala, že ÚVZ nemôže nikomu dať výnimku z vlastnej iniciatívy, na jej udelenie akejkoľvek osobe je potrebná žiadosť člena vlády SR.



"Chápeme, že občania môžu akékoľvek výnimky vnímať citlivo," reagovala v stanovisku Račková. Pripomenula, že výnimky je možné udeľovať od apríla 2020, a to na základe záverov ústredného krízového štábu. "Sú potrebné najmä preto, že žiadna právna norma nedokáže obsiahnuť všetky životné situácie. Do dnešného dňa boli vydané výnimky pre tisíce občanov," priblížila. Úrad podľa nej nie je kompetentný preverovať závažnosť každého zo stoviek dôvodov, ktoré sa uvádzajú v žiadostiach. Patrí to do pôsobnosti jednotlivých členov vlády.



"ÚVZ SR vyzýva všetky osoby, ktoré na základe žiadosti člena vlády získali výnimku, aby sa správali maximálne ostražito a aby ju využívali len v nevyhnutnej miere. Výnimka pred vírusom neochráni," dodala hovorkyňa.



Úrad udelil výnimku aj vicepremiérovi Štefanovi Holému (Sme rodina), informovala o tom TV Markíza. Holý pravidelne cestuje do Veľkej Británie za rodinou, na základe výnimky teda nemusel dodržať opatrenia súvisiace s návratom.