Plne zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19 budú môcť navštevovať väznice

Bratislava 20. októbra (TASR) - Zákaz návštev vo väzniciach sa nebude vzťahovať na kompletne zaočkovaných proti ochoreniu COVID-19, na osoby, ktoré ochorenie prekonali, alebo sa pri vstupe do zariadenia preukážu negatívnym výsledkom testu. Rovnako na kňazov a iné osoby navštevujúce ťažko chorých či umierajúcich. Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR k povinnostiam v ústavoch na výkon väzby, ústavoch na výkon trestu odňatia slobody, ústave na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a nemocnici pre obvinených a odsúdených. Do platnosti vstúpi od pondelka 25. októbra. TASR o tom informovala hovorkyňa úradu Daša Račková.



V prípade negatívneho výsledku testu proti ochoreniu COVID-19 môže ísť o RT-PCR alebo LAMP test (nie starší ako 72 hodín) alebo antigénový test (nie starší ako 24 hodín). Povinnosť preukazovať sa negatívnym výsledkom testu sa nevzťahuje na osoby do 12 rokov a dva mesiace veku.



Potvrdenie o očkovaní, prekonaní ochorenia COVID-19 či negatívnom výsledku testu bude možné nahradiť digitálnym COVID preukazom Európskej únie, ak je vydaný. "Inak je potrebné tieto skutočnosti preukazovať dokladom, z ktorého je určiteľná identita preukazujúcej sa osoby," priblížil ÚVZ. Podmienky návštev budú stanovené rovnako pre všetky farby okresov podľa COVID automatu.



Za návštevu sa na účely vyhlášky nebude považovať prítomnosť osôb pri výkone zverenej právomoci orgánu verejnej moci alebo kontrolnej činnosti orgánu verejnej moci, teda napríklad príslušníkov orgánov činných v trestnom konaní, súdnych úradníkov, znalcov, ombudsmanku, poslancov Národnej rady SR, zástupcov Ministerstva spravodlivosti SR, zástupcov medzinárodných kontrolných orgánov a komisií. Rovnako sa za návštevu nebudú považovať ani osoby, poskytujúce osobám v zariadeniach právnu pomoc alebo právne služby, najmä advokáti a notári.



"Regionálne úrady verejného zdravotníctva môžu v rámci svojho územného obvodu, z dôvodu epidemiologickej situácie, nariadiť miernejšie alebo prísnejšie opatrenia," doplnila Račková.