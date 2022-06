Cez horúčavy je dobré vypiť 1,5 až 3 litre vody,deťom ju treba ponúkať

Bratislava 30. júna (TASR) - Počas horúčav by mali ľudia denne vypiť aspoň jeden a pol až tri litre tekutín, deťom je potrebné pitie ponúkať. Pobyt na slnku je lepšie obmedziť na skoré ranné a podvečerné hodiny. Pripomína to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, ktorý upozorňuje, že vysoké teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie. Výstrahy pred vysokými teplotami platia vo štvrtok na celom Slovensku, pre niektoré regióny vydal Slovenský hydrometeorologický ústav aj najvyššiu výstrahu 3. stupňa.



"Množstvo tekutín, ktoré organizmus potrebuje, je u každého človeka individuálne. Závisí napríklad od veku, pohlavia, telesnej hmotnosti, ale aj od telesnej aktivity, zloženia a množstva stravy, teploty ovzdušia či zdravotného stavu. Počas horúčav sa odporúča vypiť minimálne dva až štyri decilitre tekutín na desať kilogramov hmotnosti," priblížila hovorkyňa úradu Daša Račková.



Viac vody by mali vypiť ľudia, ktorí pracujú fyzicky a viac sa potia. Piť by sa malo priebežne, teda v menších dávkach a častejšie, ideálne ešte pred pocitom smädu. Malým deťom, ktoré majú nedokonale vyvinutý mechanizmus pocitu smädu, je potrebné pitie často ponúkať. Mimoriadne dôležité je podľa ÚVZ dodržiavanie pitného režimu pre seniorov. "V horúčavách obmedzte nápoje s obsahom chinínu, kávu, alkohol i sladené nápoje. Ideálna je obyčajná voda doplnená o minerálne vody," doplnila hovorkyňa.



Odborníci radia obmedziť pohyb na slnku v čase medzi 10.00 až 16.00 h. "Ak je to možné, fyzicky náročnú aktivitu si v období horúčav plánujte na skoré ranné hodiny," podotkla Račková. Upozornila, že deti mladšie ako rok by sa slnečnému žiareniu nemali vystavovať vôbec. V exteriéri je pre všetkých vhodné chrániť sa vhodnou pokrývkou hlavy, slnečnými okuliarmi a krémom s vysokým ochranným faktorom proti UV žiareniu.