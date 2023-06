Odborníci: Počas horúčav treba dodržiavať pravidelný pitný režim

Bratislava 20. júna (TASR) - Počas horúčav treba dodržiavať pravidelný pitný režim. Ľudia by mali piť aj v prípade, že nepociťujú smäd. Taktiež by mali obmedziť fyzickú námahu a nezdržiavať sa na priamom slnku. Informoval o tom Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR na webe Slovenského hydrometeorologického ústavu.



Medzi rizikové skupiny obyvateľov patria deti, starší ľudia, tehotné ženy a chronicky chorí ľudia - najmä osoby so srdcovocievnymi, dýchacími alebo mentálnymi ochoreniami či osoby s nadváhou, uviedol ÚVZ. "Vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie - zvýšenie telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť či zvracanie," priblížil.



Meteorológovia upozornili, že na západe Slovenska sa môže teplota v utorok popoludní vyšplhať na 33 stupňov Celzia. Vydali preto výstrahu prvého stupňa pred vysokými teplotami, ktorá platí od 14.00 do 18.00 h.