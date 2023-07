ODBORNÍCI RADIA: Počas horúčav treba vypiť aspoň 1,5 až 3 litre vody

Bratislava 7. júla (TASR) - Počas horúčav by mali ľudia denne vypiť aspoň jeden a pol až tri litre tekutín, deťom je potrebné pitie ponúkať. Strava by mala byť ľahšia a pobyt na slnku je lepšie obmedziť na skoré ranné a podvečerné hodiny. Pripomína to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.



"Množstvo tekutín, ktoré organizmus potrebuje, je u každého človeka individuálne. Počas horúčav sa odporúča vypiť minimálne dva až štyri decilitre tekutín na desať kilogramov hmotnosti," priblížili odborníci. Piť by sa malo priebežne, teda v menších dávkach a častejšie, ideálne ešte pred pocitom smädu. Viac vody by mali vypiť ľudia, ktorí pracujú fyzicky a viac sa potia.



Malým deťom, ktoré majú nedokonale vyvinutý mechanizmus pocitu smädu, je potrebné pitie často ponúkať. "Pre deti je na uhasenie smädu najlepšia čistá pitná voda, môžete ju striedať s neperlivými minerálnymi vodami a nesladenými ovocnými či bylinkovými čajmi," ozrejmila zástupkyňa hlavného hygienika SR so zameraním pre deti a mládež Jana Hamade. Mimoriadne dôležité je podľa ÚVZ dodržiavanie pitného režimu pre seniorov.



Pohyb na slnku by mali ľudia obmedziť v čase medzi 10.00 až 16.00 h. "Ak je to možné, fyzicky náročnú aktivitu si v období horúčav plánujte na skoré ranné hodiny," podotkol ÚVZ. Deti mladšie ako rok by sa slnečnému žiareniu nemali vystavovať vôbec.



V exteriéri je pre všetkých vhodné chrániť sa vhodnou pokrývkou hlavy, slnečnými okuliarmi a krémom s vysokým ochranným faktorom proti UV žiareniu. Počas horúčav tiež odborníci odporúčajú stravovať sa "ľahšie", no zároveň zabezpečiť pre telo dostatok živín. Letné oblečenie by malo byť ľahké, vzdušné, voľnejšieho strihu, skôr svetlých farieb a z prírodných materiálov.